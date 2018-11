Jongen (11) moet van oma kamer opruimen, maar schiet haar dood en pleegt zelfmoord kv

06 november 2018

00u58

Bron: CNN 0 Een elfjarige jongen in de Amerikaanse staat Arizona heeft zaterdag zijn oma doodgeschoten en zich vervolgens van het leven beroofd. Dat vertelde de grootvader van de jongen aan de politie.

De 65-jarige grootouders uit Litchfield Park, op zo'n 35 kilometer ten westen van Phoenix, hadden de voogdij over hun kleinzoon. “Ze hadden hun kleinzoon gevraagd om zijn kamer op te ruimen, maar hij was koppig”, deelde politiewoordvoerder Joaquin Enriquez zondag mee.

Het koppel nam vervolgens weer plaats voor de televisie, vertelde de opa aan de speurders. “Ondertussen benaderde de kleinzoon hen langs achter en schoot de grootmoeder langs achter door het hoofd, met een handvuurwapen dat eigendom was van de grootvader”, aldus Enriquez.



De man vertelde aan de politie dat hij achter zijn kleinzoon aanging, maar vervolgens terug naar zijn vrouw liep in de hoop haar nog te kunnen helpen. Enkele seconden later hoorde hij echter een ander schot. Hij zag hoe zijn kleinzoon nog enkele stappen zette en vervolgens in elkaar stuikte, nadat hij zichzelf een schotwonde had toegebracht.

“In de eerste fasen van het onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat de kleinzoon iemand anders of zichzelf pijn had kunnen berokkenen en er was geen reden tot bezorgdheid vooraleer dit gebeurde”, aldus Enriquez. “Het onderzoek is lopende.”

Buurtbewoners omschreven de grootouders en de jongen als vriendelijk aan de lokale televisiezender KTVK. “Fijne familie. Ik kende de jongen. Hij speelde hier in de buurt en reed er rond op zijn fiets”, aldus buurman Walter Venerable. “Ik besef het nog niet helemaal. Ik bedoel: dit is een aangename buurt, het is erg rustig, zoals je kan zien. Het is bijzonder tragisch”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

