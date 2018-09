Jongen (11) loopt bizarre, levensgevaarlijke letsels op na imitatie "stomme" YouTube-stunt kv

Bron: Facebook, The Guardian 0 Een elfjarige jongen is op het nippertje aan de dood ontsnapt in het Britse Tuxford nadat hij een "stomme" YouTube-stunt nadeed. Het kind liep letsels op die de artsen in het ziekenhuis nooit eerder gezien hadden. Dat schrijft de moeder van het kind in een lang bericht op Facebook. Ze roept anderen op om de truc niet na te doen.

Tyler Broome (11) ging in een speeltuin op een draaimolen zitten die aan hoge snelheid werd rondgedraaid, aangedreven door het achterwiel van een brommer. De jongen verloor het bewustzijn nadat een enorme hoeveelheid bloed en vocht naar zijn hoofd steeg door de middelpuntvliedende kracht.

De "vrienden" met wie hij op de speeltuin was, lieten hem alleen achter toen ze zagen dat hij bewusteloos was. Een andere tiener die toevallig passeerde, trof Tyler aan en belde de hulpdiensten.

In een uitgebreid bericht op Facebook vertelt Tylers moeder Dawn Hollingsworth dat de dokters in het hospitaal nooit eerder gelijkaardige verwondingen hadden gezien. Ze publiceerde een filmpje waarop te zien is hoe haar zoon het bewustzijn verliest op de draaimolen, terwijl zijn vrienden ermee lachen. "Zijn zicht is helemaal wazig en zijn ogen zijn rood, gevuld met bloed", vertelt ze. "Hij geraakte eraf, was ziek en viel op zijn knieën en verloor weer het bewustzijn."

Volgens de moeder vergeleken de dokters zijn verwondingen met die van gevechtspiloten wanneer ze geen zuurstofmasker dragen. Ze vroegen om haar toestemming om een medisch artikel over het voorval te schrijven, aangezien ze nooit eerder zoiets gezien hadden. "De artsen zeiden dat hij gemakkelijk een beroerte had kunnen krijgen en sterven als hij niet fit en gezond was geweest", schrijft Hollingsworth.

"Wat de eikels betreft die zichzelf vrienden noemen, die zo hard lachten toen hij flauwviel en hem alleen en bewusteloos achterlieten in het park, ik en de politie weten wie jullie zijn", schrijft ze.

De vrouw roept YouTube-bloggers op om geen gelijkaardige beelden meer te posten. "Ik heb deze video niet gepost om medelijden te krijgen, maar louter in de hoop dat jongens dit zullen zien en deze YouTube-grap niet zullen herhalen. Ik had vandaag makkelijk mijn zoon kunnen verliezen en ik zou niet willen dat ouders moeten doormaken wat mijn familie vanavond doorstaat."

De politie van Nottinghamshire is op zoek naar getuigen van het incident. Tyler blijft voorlopig nog in het ziekenhuis. Hij is er erg aan toe, maar zijn toestand is stabiel.