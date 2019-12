Jongen (10) verstopt zich in boodschappenkar om Spanje binnen te geraken mvdb

31 december 2019

15u47 1 De politie heeft gaan de grensovergang tussen Marokko en de Spaanse enclave Melilla een tienjarige jongen tegengehouden die zich in een boodschappentrolley had verstopt. De jongen met de Palestijnse nationaliteit probeerde gisteren zo Spanje binnen te geraken.

Zakken fruit en groenten moesten verhullen dat hij in de boodschappenkar was gekropen. Een Marokkaanse man en vrouw duwden de kar voort. Ze zijn beiden opgepakt.

De jongen is overgebracht naar een vluchtelingenopvangcentrum in Melilla, waar zijn moeder al verbleef. De Spaanse politie gaf vandaag een foto vrij.



Op tweede kerstdag probeerde een migrant (29) uit Guinee aan dezelfde grensovergang zonder succes Spanje binnen te geraken door zich te verstoppen in het omgebouwde dashboard van een wagen met Marokkaans kenteken.

