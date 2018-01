Jongen (10) start eerste dragclub voor kinderen, waar jongens zich zorgeloos in meisjes kunnen verkleden Koen Van De Sype

17u19

Bron: Daily Mirror, Out 5 Facebook Desmond Napoles (10) heeft altijd al geweten dat hij anders was. Zodra de jongen uit New York kon stappen, liep hij rond op de pumps van zijn moeder en enkele jaren later trad hij voor het eerst op in drag in een muziekvideo. En nu is hij de allereerste dragclub voor kinderen begonnen “zodat ze zich kunnen uitdrukken zoals ze echt zijn”.

De lagereschoolleerling – die naar eigen zeggen “uit de kast kwam toen hij geboren werd” – is met de hulp van zijn moeder al een tijdje actief op sociale media, als ‘Desmond is Amazing’. Op Instagram alleen al heeft hij meer dan 15.000 volgers. Hij duidt de bekende dragqueen Ru Paul aan als een belangrijke invloed voor zijn stijl, net als Andy Warhol en ontwerpers als Alexander McQueen.

Muziekvideo

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al heel wat bereikt in het circuit. Zijn doorbraak kwam er in 2014, toen hij meespeelde in een muziekvideo van de tv-reeks van Ru Paul: ‘Drag Race’. Het ontstak een passie, waarmee hij doorging. Intussen was hij ook al te zien op de Pride in New York in 2015 en stond hij met zijn verhaal al op een hele reeks sites en in heel wat magazines. (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook

Facebook

Eind vorig jaar lanceerde hij ‘Haus of Amazing’: “een veilige plek online, waar kinderen zichzelf moeten kunnen zijn en zich moeten kunnen uitdrukken zoals ze maar willen”. Hij omschrijft het zelf als “de eerste en enige dragclub exclusief voor dragkinderen” en “een positieve, bemoedigende en veilige online community voor dragkinderen, waar ze contact kunnen leggen met elkaar”.

Reacties

Volgens zijn moeder krijgt Desmond heel wat positieve reacties. “We krijgen soms berichten van mensen uit bijvoorbeeld Colombia die vertellen dat zij zich niet openlijk in drag mogen kleden en dat het veel betekent voor hen dat het niet overal zo is”, aldus Wendylou. Maar er zijn ook negatieve commentaren. “Desmond krijgt ook flink wat haatberichten. We proberen die zo veel mogelijk te negeren.” (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook

Op de website van Desmond staat ook te lezen dat zijn ouders bij een therapeut gingen toen Desmond bekendmaakte dat hij zich graag in vrouwenkleren hulde. Ze kregen als antwoord dat ze niets moesten aan- of ontmoedigen, maar dat ze hem moesten toelaten om zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. En zo gebeurt het dus. De grote droom van de jongen? Ooit met een mode- en cosmeticalijn beginnen.

Facebook