Jongen (10) opgegeten door krokodil voor ogen van familie

16 augustus 2019

11u55

Bron: The Independent 0 In het zuiden van de Filipijnen is een tienjarige jongen levend opgegeten terwijl zijn familie hulpeloos toekeek. Zijn half opgegeten lichaam werd maandag gevonden door een visser. De laatste jaren zijn er meer en meer dodelijke confrontaties tussen mensen en de dieren in die streek. Volgens de Filipijnse autoriteiten komt dat doordat de natuurlijke leefomgeving van de krokodillen krimpt door de snel groeiende bevolking.

De 10-jarige jongen zat achteraan in een houten bootje met zijn oudere broer en zus, toen hij plots door een krokodil van het vlot werd gesleurd. Zijn familieleden keken hulpeloos toe, maar konden de jongen niet helpen. Wanhopig schakelden ze de hulp in van andere inwoners, maar niemand kon de jongen nog vinden. Ook een nachtelijke zoektocht van de vader leverde niets op. Maandag vond een visser uiteindelijk de half opgegeten resten van de jongen in een nabijgelegen moeras.

Het tragische ongeluk gebeurde vlak bij Balabac, een dorp in het zuiden van de Filipijnen die berucht is voor agressieve aanvallen door grote krokodillen. De zoutwaterkrokodillen die er leven, zijn de grootste reptielen ter wereld en mannelijke exemplaren kunnen makkelijk vijf meter lang worden.

Toename aanvallen

De snel groeiende economie en bevolking van de Filipijnen heeft ertoe geleid dat de krokodillen uit hun vroegere habitat worden verdreven. Als gevolg hiervan zijn de afgelopen jaren meer dodelijke confrontaties tussen dieren en mensen geregistreerd, aldus de Filipijnse autoriteiten. “Sinds 2015 hebben we nog nooit een jaar gehad met nul aanvallen” in Balabac, aldus Jovic Pabello, woordvoerder van de regeringsraad.

In februari van dit jaar viel een krokodil nog een 12-jarige jongen aan die in de Balabac-rivier aan het zwemmen was. Dankzij zijn broers en zussen die met roeiriemen op de kop van het reptiel sloegen, kon hij gelukkig ontsnappen. Een krabbenvisser had het jaar voordien minder geluk. Ook hij werd in Balabac gedood en half opgegeten. Drie maanden eerder was zijn 12-jarige nichtje eveneens door een krokodil meegesleurd. Ze werd nooit meer gevonden.