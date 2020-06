Jongen (10) jarenlang misbruikt in tuinhuisje: Duitse politie rolt groot pedonetwerk op KVDS

06 juni 2020

14u45 0 De Duitse politie is vrijdag binnengevallen op verscheidene adressen in het hele land in een zaak van kindermisbruik. Zaterdag werden meer details gegeven over de zaak. Zo zou er voor 600 terabyte aan kinderporno gevonden zijn “van het ergste soort”. Zeker drie kinderen zouden misbruikt zijn door leden van het pedonetwerk.

Het onderzoek van de politie ging vorig jaar in oktober van start in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, aldus de Duitse krant Bild. Daar zou een 10-jarige jongen jarenlang misbruikt zijn door de partner van zijn moeder. Het misbruik gebeurde in de tuin en het tuinhuis van een volkstuintje in Münster. Dat behoorde toe aan de moeder van de dader. Zij is net als haar zoon gearresteerd.

Inval

Bij de inval op het adres van de dader ontdekte de politie technische apparatuur. Een deel ervan zat verborgen in een vals plafond. Met die apparatuur werden beelden van het misbruik gemaakt, die daarna op het internet werden aangeboden.





De 10-jarige jongen zou ook misbruikt zijn door andere pedofielen, met wie de spilfiguur van het netwerk Adrian V. contact had en kinderporno uitwisselde. Er zouden nog zeker twee andere kinderen van 5 en 12 jaar misbruikt zijn. Het kind van 5 jaar zou ook de zoon van een verdachte zijn. Het 12-jarige slachtoffer is een neef van een van hen. De kinderen zouden tijdens het misbruik verdoofd geweest zijn.

Hoeveel slachtoffers er in totaal zijn, is nog onduidelijk. Daarvoor moet de enorme hoeveelheid gevonden kinderporno geanalyseerd worden. Het gaat om “onvoorstelbare” beelden, aldus hoofdinspecteur Joachim Poll zaterdag. “U kan zich dat niet voorstellen.”

De leden van het netwerk zouden elkaar leren kennen hebben in chatrooms voor pedofielen. Ze zouden voor het misbruik het hele land doorgereis hebben.

In totaal werden elf mensen opgepakt. Zeven van hen zijn aangehouden. De invallen vonden plaats in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Brandenburg, Hessen en Nedersaksen.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Münster zich bevindt, kwam vorig jaar ook al aan het licht dat op een kampeerterrein tientallen jaren lang kinderen werden misbruikt door verschillende mannen.

