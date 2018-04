Jongeman overlijdt bij 39ste fatale steekpartij in Londen dit jaar sam

21 april 2018

18u52

Bron: The Mirror 0 In de Britse hoofdstad Londen is de voorbij nacht rond 3.00 uur een neergestoken jongeman aangetroffen in Finsbury Park. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden.

De politie startte een moordonderzoek en heeft al een verdachte opgepakt. Het gaat om een 21-jarige man die in een naburige straat werd aangetroffen met verwondingen van een mes. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging en zit nu in een politiecel.

De politie vermoedt dat de twee mannen betrokken waren in een incident met "nog een aantal andere mensen". Het slachtoffer kreeg nog verzorging maar werd 40 minuten na zijn vondst doodverklaard.

Piek van geweld

De Londense burgemeester Sadiq Khan zegt "diep bedroefd" te zijn door "nog een leven dat onnodig verloren ging aan de gewelddadige misdrijven in onze straten." April is namelijk nog niet voorbij of het incident is al de 39ste dodelijke steekpartij van het jaar in Londen.

De stad kent een piek in gewelddadige misdrijven en Scotland Yard startte al meer dan 60 moordonderzoeken. Khan schrijft op zijn Facebookpagina dat de politie extra middelen krijgt "om deze plaag te bestrijden en om gewelddadige criminelen en wapens van de straten te verwijderen."

Daarnaast zet hij ook in op preventie. "We werken ook onophoudelijk met de politie, de gemeenschap, jongerenverenigingen, gezondheids- en opvoedingsinstellingen, de lokale en nationale autoriteiten om te verhinderen dat jonge mensen werden meegesleept in gewelddadige criminele levens."

Gewelddadige hiphopmuziek

Sommige Britse media en lokale autoriteiten linken het stijgend geweld in de Britse hoofdstad aan de toenemende populariteit van drill. Het genre zou bendegeweld in de hand werken: rappers dagen elkaar uit in hun teksten, die verspreid worden via sociale media en die uiteindelijk ook uitmonden in echt geweld.

Drill is een vorm van rap die in het begin van de jaren 2010 overwaaide vanuit Chicago naar Zuid-Londen. Het energieke, snelle tempo en de duistere, gewelddadige, nihilistische teksten reflecteren het harde leven in de wijken waaruit de rappers afkomstig zijn. Ze zingen over de bereiding van drugs, de confrontatie van hun rivalen en het kwetsen van degenen die hen niet respecteren.

De Britse overheid verklaarde dat ze strenger wil optreden tegen drill. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd riep platenmaatschappijen op om “een positieve invloed” uit te oefenen op jongeren. Ze wil dat websites als YouTube, Snapchat en Instagram meer doen om het aanprijzen van geweld en steekpartijen via sociale media tegen te gaan.