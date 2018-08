Jongeman laat broek afzakken in concentratiekamp in Polen AV

13 augustus 2018

16u25

Bron: BELGA, AD 2 Een 17-jarige Israëlische jongeman werd afgelopen vrijdag gearresteerd ​​nadat hij zich gedeeltelijk uitkleedde i n Majdanek, een voormalige Duits concentratie- en vernietigingskamp in Lubin, Oost-Polen.

De jongeman, die behoorde tot een groep Israëlische toeristen, "liet zijn broek afzakken met zijn rug naar het kamp". Dat zei politiecommissaris Andrzej Fijolek.

De bewakingscamera's in Majdanek registreerden het obsceen gebaar van de jongeman. Hij werd vervolgens meegenomen naar een politiebureau in Lublin. Daar werd meegedeeld dat hij zou worden vervolgd voor "het beledigen van een monument of een plaats van het geheugen", een strafbaar feit waarvoor hij een boete of zelfs gevangenisstraf riskeert.

"Hij erkende de feiten en verklaarde dat hij voor deze daad veroordeeld wilde worden", zei commissaris Fijolek. Dankzij die houding kan de gerechtelijke procedure verkort worden. De Israëlische toerist betaalde de som van 1.000 zloty (230 euro) aan de politie om de boete te dekken.

De tiener zou geen verklaring hebben gegeven waarom hij zijn broek liet afzakken voor het voormalig concentratiekamp.

Volgens Poolse historici werden een kwart miljoen mensen, waaronder 118.000 Joden, vermoord in Majdanek.

Niet het eerste incident

Incidenten zoals die in Majdanek komen relatief vaak voor. In het voorjaar van 2017 werd verontwaardigd gereageerd op een incident in het Auschwitz II-Birkenau museum. Twaalf vredesactivisten protesteerden toen vlakbij de hoofdpoort tegen de oorlog in Oekraïne. Nadat een van hen een schaap had geslacht, kleedden ze zich uit en hingen een spandoek met 'love' aan de hoofdpoort. Ze wilden zich nog met handboeien vastketenen aan de toegangspoort, maar daar staken de museumbewakers een stokje voor. Ze sommeerden de activisten zich aan te kleden. Daarna werden ze door de politie gearresteerd.

De betogers uit Polen, Wit-Rusland en Duitsland werden gearresteerd wegens monumentenschennis. Een Poolse rechtbank veroordeelde de twaalf in januari dit jaar. De twee organisatoren kregen 18 en 14 maanden gevangenisstraf, de rest een boete van ruim 2.000 euro elk en een werkstraf. Een deel van de veroordeelden ging in beroep.

Ook in maart dit jaar vond opnieuw een schandaal plaats. Een 19-jarige Israëlische toerist leegde zijn blaas op de trap van een monument voor de slachtoffers van in Auschwitz-Birkenau. Hij kreeg een boete van 1.200 euro.

