Jongeman krijgt prestigieuze studiebeurs, maar duivelse vriendin saboteert zijn toekomstplannen kv

15 juni 2018

19u31

Bron: BuzzFeed 0 Eric Abramovitz, een klarinettist uit Canada, droomde al zijn hele leven van een prestigieuze muziekopleiding in Los Angeles onder leiding van een van de beste klarinetspelers ter wereld. Maar zijn toenmalige vriendin stak daar op een wel erg venijnige manier een stokje voor. De rechter veroordeelde de vrouw nu tot een schadevergoeding van 350.000 Canadese dollar (ongeveer 228.000 euro).

De erg getalenteerde Eric Abramovitz had in zijn thuisland al verscheidene prijzen in de wacht gesleept en speelde mee met vooraanstaande symfonische orkesten. Sinds zijn zevende droomde hij al van een opleiding aan het Colburn Conservatory of Music in Los Angeles.

De toen twintigjarige klarinettist doorliep in 2014 een zware auditie met moordende concurrentie en kreeg een studiebeurs voor de opleiding die zo’n 50.000 dollar per jaar kost. Maar de e-mail die de man onder ogen kreeg, bracht hem het hartverscheurende nieuws dat hij niet weerhouden werd.

Wat hij toen nog echter niet wist, was dat zijn toenmalige vriendin Jennifer Lee, met wie hij samen studeerde aan een Canadees muziekconservatorium, de e-mail met het goede nieuws van zijn selectie had verwijderd en vervangen.

Nepmail

Lee had toegang tot Abramovitz’ e-mails en kreeg in maart 2014 als eerste het bericht onder ogen van klarinetmeester Yehuda Gilad met het heuglijke nieuws van zijn selectie. Bang om haar vriend te verliezen, reageerde ze in zijn naam op de e-mail met de boodschap dat hij de studiebeurs weigerde “omdat hij elders zou zijn”. Vervolgens verwijderde ze alle bewijzen en creëerde ze de nieuwe e-mailaccount giladyehuda09@gmail.com waarin ze zich voordeed als de muziekdocent en Abramovitz meedeelde dat hij niet geselecteerd was. In ruil stelde ze hem een andere, veel duurdere opleiding voor waarvan ze wist dat de muzikant die niet kon betalen. Abramovitz weigerde het valse voorstel en besloot zijn opleiding af te maken in Canada.

Toen ik te horen kreeg dat ik er niet bij was, was dat erg moeilijk om te verwerken. Ik ging door enkele erg donkere, droeve, boze dagen. Eric Abramovitz

“Ik voelde me lamgeslagen toen ik de e-mail las. Ik moest het een paar keer opnieuw lezen”, vertelt Abramovitz, nu 24, aan BuzzFeed. “Toen ik te horen kreeg dat ik er niet bij was, was dat erg moeilijk om te verwerken. Ik ging door enkele erg donkere, droeve, boze dagen.”

“We woonden toen samen en zij was degene die me troostte toen ik het te horen kreeg”, herinnert hij zich. “Het is echt ziek als ik er nu op terugkijk.” Het koppel ging zes maanden later uit elkaar: “Het werd te intens en op sommige vlakken boterde het gewoon niet”, licht Abramovitz toe.

Nieuwe auditie

Nadat hij afstudeerde, besloot de student om opnieuw auditie te doen op een andere school waar Gilad lesgaf. Hij wilde koste wat kost les krijgen van de wereldberoemde muziekprofessor. Tijdens de proef voelde Abramovitz dat er een zekere spanning in de lucht hing en Gilad vroeg hem achteraf wat hij op de auditie deed, aangezien hij een eerder voorstel had afgewezen. De jonge muzikant begreep er niks van en dacht dat de docent hem misschien met iemand anders verwarde. Hij werd uiteindelijk toegelaten tot de universiteit en begon aan zijn gedroomde opleiding.

Enkele maanden later werd hij benaderd door een van Gilads oud-studenten, die eveneens wilde weten waarom Abramovitz de kans van zijn leven in eerste instantie aan zich voorbij had laten gaan.

Account gehackt

De muzikant begon te vermoeden dat er iets niet helemaal in de haak was en ging op onderzoek uit. Hij vond de valse e-mail waarin Gilad hem had afgewezen en stuurde die naar de professor, die hem bevestigde dat de e-mail niet van hem afkomstig was en dat hij niets te maken had met het e-mailadres in kwestie.

Samen met vrienden probeerde de jongeman de valse e-mailaccount te kraken. Hij slaagde daar uiteindelijk in via een wachtwoord waarvan hij wist dat zijn vriendin het gebruikte.

Zodra duidelijk werd wat er aan de hand was, informeerde Abramovitz zijn docent en schakelde hij een advocaat in. Lee probeerde aanvankelijk de feiten te ontkennen, maar de bewijzen tegen haar waren te sterk.

Toch nog de kans krijgen om met Gilad te werken was uiteraard mijn doel vanaf het begin. Eric Abramovitz

Schadevergoeding

De student spande een proces tegen haar aan en eiste een schadevergoeding van 300.000 Canadese dollar. Zijn ex-vriendin daagde echter nooit op tijdens de gerechtelijke procedure. Woensdag kende een rechter van het hooggerechtshof in Ontario hem die vergoeding toe en hij deed er nog 50.000 dollar bij omwille van de “verachtelijke bemoeienis van mevrouw Lee met de carrière van meneer Abramovitz”.

De muzikant verblijft momenteel in Tennessee, waar hij deel uitmaakt van het Nashville Symphony Orchestra, en verhuist binnenkort weer naar Canada, waar hij werd aangenomen bij het Symfonisch Orkest van Toronto.

Wat zijn ex-vriendin gedaan heeft, is het “ultieme verraad”, zegt hij. “Maar toch nog de kans krijgen om met Gilad te werken was uiteraard mijn doel vanaf het begin. Het werd uiteindelijk twee jaar later aan een andere school die uiteindelijk veel meer kostte dan Colburn zou gekost hebben, maar uiteindelijk viel het gelukkig nog mee. Ik kan nog altijd doen wat ik wilde doen.”