Jongeman komt om na haaienaanval voor Cuba Redactie

21u21

Bron: Belga 0 shutterstock In de Cubaanse kustwateren is een jongeman door een haai doodgebeten. Het dier had voor het strand van Guardalavaca in het oosten van het Caraïbische eiland een groep aangevallen, die een nachtelijke zwempartij hield. Dat schreef de lokale krant Ahora vandaag.

De haai beet een jongeman van 22 jaar in het been. Andere badgasten konden de haai verdrijven en de gewonde aan land trekken. De jongeman bezweek later echter aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

"Hij arriveerde hier in zware shock en had veel bloed verloren. Hij had een diepe wonde in het linker dijbeen. Ook de slagaders waren doorgebeten", zei behandelend arts Enrique Remedios. "Slechts enkele minuten later is hij spijtig genoeg gestorven". Haaienaanvallen voor de kust van Cuba komen zelden voor. In de voorbije tien jaar werden er slechts vier geregistreerd.