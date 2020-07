Jongeman in cel nadat hij hand van andere jongere afhakt tijdens rellen in Frankrijk

01 juli 2020

In Frankrijk is een jongeman opgepakt nadat gebleken is dat hij tijdens rellen in een Parijse voorstad de hand van een andere jongere heeft afgehakt met een slagersmes. Dat is uit politiebron vernomen.