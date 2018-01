Jongeman doodgestoken in Parijs, voorbijgangers delen zijn laatste momenten op sociale media: "Zij zijn even schuldig als moordenaar zelf" Sven Van Malderen

18u22

Bron: Le Parisien 0 Twitter Andy Brigitte. Vrijdagavond in Parijs: een 22-jarige jongeman wordt neergestoken terwijl hij aan het wachten was op zijn trein. In plaats van te helpen, nemen verschillende voorbijgangers hun smartphone en beginnen ze beelden te verspreiden op sociale media. Dat Andy Brigitte op datzelfde moment aan het leegbloeden was, kon hen duidelijk niet deren. Anderhalf uur later zou hij de strijd op leven en dood verliezen.

Op Twitter werd meteen verontwaardigd gereageerd onder de hashtag #Châtelet. "Oh oké. In 2018 worden we blijkbaar gefilmd als we sterven. Op hulp moeten we duidelijk niet rekenen", klonk het onder meer.

Naar verluidt was de ruzie ontstaan omdat het enorm druk was in het station van Châtelet-Les Halles. De dader ging er in stilte vandoor, maar kon later opgepakt worden.

"Dader heeft ze niet allemaal op een rijtje"

De moeder van de jongen reageert verslagen. "Mijn zoon woonde bij mijn zus in Essonne. Hij werkte als technicus in het leger, nu is zijn leven kapot."

Linda heeft drie kinderen en werkt als verpleegster in een ziekenhuis in Fort-de-France (Martinique). Vorige zondag kwam ze in Parijs aan, maar het lichaam van haar zoon mocht ze nog niet zien. "Er werd een autopsie uitgevoerd. Volgens agenten heeft een dokter de moordenaar onderzocht. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje en zit nu in een psychiatrische instelling."

"Te choquerend"

Dat zo veel voorbijgangers het belangrijker vonden om zijn doodstrijd te filmen in plaats van hulp te bieden, breekt haar hart. "Ze hebben me afgeraden om de beelden te bekijken. Volgens mijn familie is het te choquerend. Sociale media zijn tegenwoordig omnipresent, maar ze hebben er wel voor gezorgd dat niemand een poot uitstak."

Ook Betty Mélinard, de tante van het slachtoffer, reageert bijzonder verontwaardigd. "Die ramptoeristen hebben geen enkel excuus. Andy zou misschien nog geleefd hebben als ze hulp geboden hadden. Voor mij zijn die mensen even schuldig als de moordenaar."

La douleur de la famille d'Andy Brigitte, le jeune martiniquais tué à Châtelet-Les Halles https://t.co/AVPvy3gAn3 #martinique #ChateletLesHalles #Andy pic.twitter.com/0dS5ZjpgJ0 La1ere.fr(@ la1ere) link