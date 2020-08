Jongeman (25) krijgt medicatie toegediend die bestemd is voor kamergenoot in Duits ziekenhuis en sterft KVE

27 augustus 2020

12u23

Bron: Focus, Bild 10 Een tragedie in het ziekenhuis van Bielefeld in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een 25-jarige man kreeg per abuis medicatie die bestemd was voor zijn kamergenoot. Zijn toestand verslechterde zienderogen, waarna hij stierf. Dat melden Duitse media.

Hoe het drama vorige week precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk en wordt momenteel intensief onderzocht door de kliniek. Het medicament dat de jongeman had gekregen, was bedoeld voor een kankerpatiënt. Maar tot dusverre is het zeker dat het verkeerd toegediende middel geen kankermedicijn was, weet Focus.

Nadat er bijwerkingen waren opgetreden bij de 25-jarige patiënt, werd de jongeman aanvankelijk overgebracht naar de intensive care, verklaarde de woordvoerder van het ziekenhuis. Daarna werd hij naar de neurologische afdeling overgebracht. Daar stierf hij afgelopen donderdag. Volgens Bild gaat om de 25-jarige Mohammad S. die per ongeluk methadon zou toegediend hebben gekregen. Methadon is vooral bekend als afkickmiddel voor heroïneverslaafden, maar wordt ook gebruikt als sterke pijnstiller.

Volgens de vader van het slachtoffer had zijn zoon last van talgkliercystes en was hij al succesvol geopereerd. Hij zou na de routineoperatie spoedig het ziekenhuis mogen hebben verlaten. De man vertelde aan Bild dat zijn zoon hem nog had gebeld en vertelde dat hij zich moe en duizelig voelde nadat hij een medicijn - twee tabletten op precies te zijn - had gekregen.

“We zijn ontzet over deze tragische dood. We betuigen ons medeleven aan de familie van de overleden patiënt”, zei Michael Ackermann, de directeur van de kliniek.

De politie van Bielefeld doet eveneens onderzoek naar het incident.



