Jongeman (23) zwaargewond bij vermoedelijke islamistische mesaanval in Duitsland ADN

14 september 2020

14u13

Bron: Belga 2 In Duitsland is bij een vermoedelijke islamistische mesaanval een 23-jarige jongeman zwaargewond geraakt. De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag in Stolberg, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Mogelijk is er ook een link met de lokale verkiezingen in de staat. De vader van het slachtoffer stond afgebeeld op een kiesfolder van de uiterst rechtse partij AfD, verklaarde een woordvoerder van het openbaar ministerie van Düsseldorf.

De jongeman zat in zijn auto en reed traag vooruit, toen de deur van zijn auto van buitenaf werd geopend en iemand hem in de arm stak. Het slachtoffer liep daarbij ernstige verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar. De vermoedelijke dader zou net voor de aanval "Allahu akbar" hebben geroepen.

Mogelijk was er een politiek motief voor de daad, aldus het gerecht volgens Duitse media. De vader van het slachtoffer was samen met nog vier andere mannen in een kiesfolder te zien, met daaronder de slogan "Ook Duitse Turken willen verandering".



Volgens de onderzoekers zou de man, die zelf de Turkse nationaliteit heeft, nochtans geen toestemming hebben gegeven om zijn afbeelding te gebruiken. Zijn zoon is een Duits staatsburger, de vermoedelijke dader is een Duitse Irakees.



