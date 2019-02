Jongeman (23) getuigt over hoe zijn vriendin hem uithongerde, mishandelde en kokend water over hem heen goot KVDS

19 februari 2019

16u17

Bron: BBC, Daily Mirror, Daily Mail 10 Een Britse man heeft in een aangrijpende documentaire op de openbare omroep BBC getuigd over hoe hij jarenlang mishandeld werd door zijn (intussen ex-)vriendin. Jordan Worth (23) hongerde Alex Skeel (23) uit tot hij nog maar 44 kilogram woog en ging hem te lijf met alles wat ze maar in handen kreeg, van een haarborstel tot een hamer. Haar geliefkoosde wapen: kokend water.

“Een van de meest extreme gevallen van huiselijk geweld die we ooit hebben gezien”, noemt de politie van Bedfordshire – ten noorden van Londen – de zaak. De BBC reconstrueerde alles aan de hand van het pakkende verhaal van Alex zelf, getuigenissen van familie en vrienden die hem zagen afglijden en politieverslagen. Onder meer van de avond dat alles aan het licht kwam.

Veelbelovend

Het was nochtans veelbelovend begonnen tussen Alex en Jordan. Ze leerden elkaar kennen in juni 2012 – toen ze 16 waren – en Alex was meteen stapelverliefd. Maar al snel werd duidelijk dat Jordan erg controlerend kon zijn. Dat leidde tot hevige ruzies.





Uiteindelijk gingen de twee uit elkaar, nadat Jordan de simkaart uit de mobiele telefoon van Alex kapotgemaakt had. Ze bleek korte tijd later echter zwanger te zijn en beviel in mei 2014 van een zoontje. Alex – die geloofde dat het moederschap zijn vriendin had veranderd – besloot de relatie een nieuwe kans te geven en algauw trokken ze weer bij elkaar in.





Hij bleek het bij het verkeerde eind te hebben. Jordan nam zijn leven opnieuw in een houdgreep en controleerde zelfs zijn telefoon en sociale media. Ze veranderde zijn nummer en stuurde beledigende berichten naar zijn familie en vrienden, in de hoop dat die het contact zouden verbreken. Ze maakte hem op zeker moment zelfs wijs dat zijn geliefde opa gestorven was, iets waar hij kapot van was. Pas twee uur later gaf ze toe dat het niet waar was. (lees hieronder verder)

Het bleef echter niet bij mentale kwellingen. Zo dwong ze Alex negen maanden lang om op de grond te slapen in hun slaapkamer en hongerde ze hem uit. Hij kreeg alleen nog restjes tot hij 20 kilogram was afgevallen. Ze ging hem verscheidene keren te lijf en gebruikte daarbij alles wat ze kon vinden als wapen. Zo sloeg ze met een hamer op zijn hoofd, sneed ze met een mes in zijn handen en zijn benen en goot ze toen hij sliep kokend water over zijn armen en rug, tot zijn huid eraf hing.

Haarborstel

Op een keer viel ze hem aan met een haarborstel. “We waren op stap geweest en alles leek in orde te zijn”, vertelt Alex. “Maar plots zei ze: ‘nu is het genoeg geweest’. Daarop greep ze een haarborstel beet en sloeg ze me vol in het gezicht. Daarbij brak ze een van mijn tanden af. Ik had geen geld – dat had ze afgepakt – en kon niet rijden, dus trok ik de tand maar zelf uit.”

De hoop dat de geboorte van hun dochter in mei 2017 iets zou veranderen, boorde ze ook al snel de grond in. Een maand na de bevalling goot ze opnieuw een pan kokend water over hem heen. “Ze dreef me boven in een hoek, hief het deksel van de pan op en gooide het kokende water in mijn richting”, vertelt Alex daarover. “Ik gilde het uit. Zo hard ik maar kon.” (lees hieronder verder)

Het was tijdens zo’n schermutseling in juni 2017 dat de politie opeens voor de deur stond. Ongeruste buren hadden de hulpdiensten gebeld nadat ze hartverscheurend geschreeuw hadden gehoord. Op beelden van de bodycams van de agenten die de BBC in handen kreeg, is te zien hoe ze Alex vonden op de trap. Er lag overal bloed en hij had een handdoek om zijn arm gebonden.

Nacht

“Het gebeurde in het midden van de nacht”, vertelt Alex in de documentaire. “Ik had me verschanst in de badkamer omdat ik er genoeg van had. Maar ze raakte toch binnen en haalde met een mes uit naar mijn hoofd, terwijl ik op het toilet stond. Ik probeerde haar af te weren en ze raakte mijn arm. Opeens panikeerde ze. We hebben samen mijn wonde verbonden. Het volgende moment stond de politie voor de deur.”

Aanvankelijk vertelde Jordan heel kalm dat haar vriend “zichzelf had verwond” en leed aan een aandoening waarbij hij zichzelf pijn deed. Iets wat Alex bevestigde. Dat was ook de reden waarom hij al verscheidene keren in het ziekenhuis was opgenomen, zo klonk het.

Toen de politie enkele dagen later opnieuw langs moest gaan na een hevige ruzie, ontkende Alex weer dat Jordan hem mishandelde. De politie besloot hem mee te nemen naar het bureau en pas toen hij in de politiewagen zat, brak hij en vertelde hij de waarheid. (lees hieronder verder)

Dokters ontdekten ook dat de jongeman er bijzonder erg aan toe was en dat hij “nog hooguit enkele dagen te leven” had. Oorzaak was een opeenhoping van vocht in zijn hersenen, die het gevolg was van de slagen die hij op zijn hoofd gekregen had.

Jordan werd uiteindelijk opgepakt. In de ondervragingen door de politie gaf ze toe dat ze haar vriend met een broodmes te lijf was gegaan en hem had verwond aan zijn arm. “Ik dacht niet dat het zo ernstig was, maar er was flink wat bloed”, zei ze onbewogen.

Veroordeeld

De vrouw werd in april vorig jaar veroordeeld tot twee keer 7 jaar cel. Ze was de eerste vrouw in het Verenigd Koninkrijk die gestraft werd voor de kwalificatie ‘dwingend en controlerend gedrag’. Ze werd ook schuldig bevonden aan het toebrengen van zware lichamelijke letsels.

Alex hoopt dat hij met zijn getuigenis het taboe kan doorbreken rond geweld op mannen in relaties. En dat hij slachtoffers van huiselijk geweld de kracht kan geven hulp te zoeken. “Ik bleef voor mijn kinderen. Maar je bent veel sterker als je hulp zoekt, dan als je dat niet doet en het gewoon probeert te verbijten. Je wordt alleen beter als je erover praat”, zegt hij nog.