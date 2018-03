Jongeman (20) die onder invloed vier mensen doodreed maar “te rijk” was “om gestraft te worden”, bijna op vrije voeten KVDS

Bron: Daily Mail, Dallas News, News.com.au 208 Een Amerikaanse jongeman die er met een voorwaardelijk straf vanaf kwam nadat hij dronken een ongeval veroorzaakte waarbij 4 mensen omkwamen, is over 2 weken een vrij man. Ethan Couch (20) uit Texas ontsnapte aan een zware celstraf nadat zijn advocaat aanvoerde dat hij leed aan ‘affluenza’, een medisch niet-erkende aandoening waardoor de jongeman het verschil niet zou hebben gekend tussen goed en kwaad, omdat zijn rijke ouders hem zijn hele leven alles hadden gegeven wat hij wilde. Omdat hij zijn voorwaarden schond, vloog hij toch nog in de cel.

De feiten waarvoor Couch oorspronkelijk terechtstond, gebeurden in juni 2013 in Fort Worth. De jongeman was 16 jaar en had zwaar gedronken toen hij achter het stuur van zijn wagen ging zitten. Zes van zijn vrienden namen plaats in de open laadbak van het voertuig.

Lekke band

Even verderop knalde hij met zijn wagen tegen een SUV die langs de kant van de weg stond met een lekke band. Vier mensen kwamen daarbij om het leven: de bestuurster van de SUV – Breanna Mitchell (24) – en drie mensen die haar waren komen helpen: Brian Jennings, Hollie Boyles en haar dochter Shelby. Ook een van de vrienden van Couch was er erg aan toe. Sergio Molina werd uit de laadbak gekatapulteerd en raakte verlamd. De man kan alleen nog communiceren door met zijn ogen te knipperen. (lees hieronder verder)

Het alcoholgehalte in het bloed van Couch bleek drie keer over de limiet voor volwassenen te zitten. Hij pleitte in de daaropvolgende rechtszaak schuldig aan doodslag door rijden onder invloed, maar stapte met een voorwaardelijke celstraf van 10 jaar als een vrij man de rechtszaal uit, nadat zijn advocaten hadden aangevoerd dat hij leed aan ‘affluenza’: een omstreden en niet-erkende ziekte bij rijke, verwende jongeren die tot uiting zou komen door een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, eenzaamheid en een gebrek aan motivatie. Volgens zijn advocaten had hij een intellectuele leeftijd van 18 jaar, maar een emotionele leeftijd van een 12-jarige.

Bierpong

Het vonnis kreeg flink wat kritiek, maar Couch hoefde dus niet de cel in. Uiteindelijk kwam hij daar toch nog terecht nadat een video opdook waarin te zien was hoe hij bierpong speelde, een spelletje waarbij je pingpongballetjes in bekers bier van je tegenstanders moet mikken. Als dat lukt moet die de beker in kwestie in een teug leegdrinken. Door te drinken overtrad hij zijn probatievoorwaarden. Couch vluchtte in december 2015 nog met zijn moeder naar Mexico, maar werd enkele weken later gevonden in een resort nadat ze met een van hun mobiele telefoons pizza hadden besteld. (lees hieronder verder)

Deze keer lukte het Couch niet om onder een straf uit te komen. Hij werd nu als volwassene veroordeeld en kreeg 720 dagen celstraf, 180 dagen voor elk van zijn vier slachtoffers. Zijn advocaten probeerden hem verscheidene keren vrij te krijgen met het argument dat de rechter niet bevoegd was in de zaak, maar tevergeefs.

Zijn tijd in de cel zou hem echter goed gedaan hebben. Dat zegt toch de beste vriend van een van zijn slachtoffers, kapelaan Tim Williams (43). Hij bezocht Couch in de gevangenis van Tarrant County en gelooft dat de jongeman eindelijk de ernst van zijn daden begrijpt. “Hij vertelde me dat hij het systeem niet meer wil belazeren”, aldus Williams in de krant The Daily Mail. “Hij wil niet meer uitzoeken hoe hij onder zijn probatie uit kan geraken. Hij wil gewoon doen wat hij moet doen. Ik was verbaasd. Dit had ik niet verwacht.”

Moordenaar

De man liet zich speciaal transfereren op het werk om de moordenaar van zijn beste vriend te kunnen ontmoeten. “Eerst was ik boos. Ik vond het niet eerlijk dat hij onder een straf uit was geraakt. Je zou op geen enkele leeftijd probatie mogen krijgen als je opzettelijk drinkt en daarna rijdt. De diagnose van ‘affluenza’ was een ziekelijke grap.” (lees hieronder verder)

Aanvankelijk gedroeg Couch zich erg arrogant. Maar op een dag in oktober vorig jaar veranderde alles en vroeg hij zelfs om vergiffenis. “Ik denk dat hij meent wat hij zegt”, aldus Williams. “Ik geloof dat hij op de goede weg is. Maar hij zal wat er gebeurd is, altijd met zich mee moeten dragen. Hij wil nu anderen helpen. Andere jongeren waarschuwen om niet dezelfde fout te maken.”

Vrijlating

De vrijlating van Couch staat gepland voor 2 april, net voor zijn 21ste verjaardag. Zijn moeder Tonya werd eerder beschuldigd voor het obstrueren van de aanhouding van een voortvluchtige en het witwassen van geld. Zijn kwam op borg vrij in januari 2016.