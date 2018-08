Jongeling die Marie (22) aan Parijs terras lastigviel en haar forse klap in gezicht gaf, is opgepakt mvdb

28 augustus 2018

07u34

Bron: France Info 2 De jonge kerel die in juli studente Marie Laguerre (22) in Parijs verbaal lastigviel en haar vervolgens een klap in het gezicht gaf, is opgepakt. Het incident aan een caféterras in het XIXe arrondissement werd gefilmd door de bewakingscamera's en zorgde voor een storm van verontwaardiging.

Marie keeg de beelden in handen en plaatste ze op 24 juli op Facebook, waar ze door miljoenen mensen werden bekeken.

De studente was op weg naar huis toen ze een jongeman kruiste die haar vernederingen toeriep en provocerende gebaren maakte. Marie antwoordde met “ta geule”, wat zo veel betekent als “hou je bek”. De man greep daarop een asbak van een terrastafel en gooide het in haar richting. Daar bleef het niet bij. Hij gaf haar een forse klap in het gezicht. Enkele cafébezoekers riepen hem tot de orde, maar hielden hem niet staande. Te meer omdat Marie na het incident zelf haar weg verderzette. Pas toen ze wat bekomen was, keerde ze terug naar het caféterras.

De vermoedelijke dader is nu opgepakt en zit in voorlopige hechtenis. Op woensdag wordt Marie in het politiekantoor verwacht waar ze hem moet identificeren, verklaarde ze aan France Info. De vrouw is nu nog op vakantie in het buitenland. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt.

