Jonge wielrenner (18) maakt val van 40 meter in Alpe d'Huez: "Besef dat ik dood had kunnen zijn"

06 juni 2019

23u07

Bron: AD.nl 17 Zes keer zou de 18-jarige Arjen Bakker vandaag de Alpe d’Huez beklimmen voor een Nederlandse goeddoelactie die strijdt tegen kanker. Bakker moest echter vanuit een rolstoel toekijken hoe zijn teamgenoten de top bereiken. Gisteren stortte de jongeman namelijk 40 meter in een ravijn, nadat hij een steentje op de weg niet meer kon ontwijken. “Ik besef dat ik ook wel dood had kunnen zijn.”

“Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad”, vertelt teamgenoot Heleen Cornelissen aan onze collega’s van AD.nl. Arjen wilde zijn vriendin gisteren nog even snel gedag zeggen en besloot de 1.860 meter hoge Alpe d’Huez in de Franse Alpen af te dalen om haar beneden te treffen. “Doordat ik een auto inhaalde kwam ik wat breder uit richting de bocht. Daar lag een steentje en voor ik het wist schoten mijn handen los van het stuur en botste ik tegen de reling.”

Arjen werd over de vangrail geslingerd en viel zo’n veertig meter naar beneden, een zijwaartse val, die een aantal keer gebroken werd door zijn rugzak. “Ik ben gaan rollen en vloog een keer over de kop, uiteindelijk kwam ik tot stilstand en op mijn rug terecht.” De auto die hij inhaalde zag het allemaal gebeuren en belde een ziekenwagen die snel ter plaatse was, maar niet tot bij Arjen kon komen. “Ik lag op een enorm steil stuk, vol rotsen. Het was er spekglad. Ze zijn met een touw naar me toe geklommen en uiteindelijk moest ik op een wiebelige brancard naar beneden worden getakeld.”

“Wonder”

Na onderzoeken in het ziekenhuis bleken zijn verwondingen mee te vallen. “Een wonder als je bedenkt hoe hij is gevallen”, vertelt zijn vriendin Judith, die tegelijk met de ambulance arriveerde op de plaats van het ongeval.

Als troost mocht Arjen vandaag op krukken over de finish. “Maar het is zo zuur om niet echt mee te kunnen doen.” Vanmorgen vroeg om 4 uur zou hij eigenlijk afdalen en dat moment laat hem nog niet los. “Ik keek er zó naar uit. Ik zat er al zó lang op te wachten. Wat ga ik eten, wat ga ik aandoen? Dat soort vragen hielden me bezig. En dan ineens valt alles weg. Dat is vooral heel erg balen. Maar ik probeer me telkens maar te bedenken dat het ook heel anders had kunnen aflopen. Dat helpt een beetje.”

Kruisbandblessure

“Ik had een jaar lang getraind en ben net helemaal hersteld van een kruisbandblessure. Nu lijkt het erop dat die weer gescheurd is.” Een MRI moet dat in Nederland nog uitwijzen. “Maar de pijn voelt hetzelfde, dus ik vrees het ergste.” Arjen zamelde 2.700 euro in voor de strijd tegen kanker, een bedrag dat alsnog naar de Nederlandse goeddoelactie Alpe d’HuZes gaat.

Het is de veertiende keer dat de geldinzamelactie plaatsvindt in de Franse Alpen. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen bijna 5.000 fietsers, joggers en wandelaar deze week maximaal zes keer de berg, die symbool staat voor de moeilijke weg die kankerpatiënten moeten afleggen tijdens hun ziekte en behandeling. De deelnemers haalden samen 11,8 miljoen euro op voor de strijd tegen kanker. Dat is een half miljoen meer dan vorig jaar, zo werd vanavond bekendgemaakt.