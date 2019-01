Jonge vrouw overleden na explosie Parijs, dodental nu op vier HA

13 januari 2019

12u30

Bron: DPA, Belga 0 Een dag na de zware explosie in Parijs is het stoffelijk overschot van een vermiste vrouw gevonden. Dat hebben de autoriteiten bevestigd aan Franse media. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot vier.

Na de explosie, die hoogstwaarschijnlijk door een gaslek in een bakkerij werd veroorzaakt, werden gisteren al de lichamen van drie slachtoffers gevonden: twee brandweerlieden en een 36-jarige toeriste uit het Spaanse Toledo. De omgekomen spuitgasten zijn de 28-jarige Simon Cartannaz en de 27-jarige Nathanael Josselin, melden Franse media. Bijna 50 mensen raakten gewond, een 10-tal is er erg aan toe.



Vanochtend gingen de reddingsdiensten op zoek naar een jonge vrouw die nog vermist was. Het zou gaan om de inwoonster van een appartement boven de bakkerij. Inmiddels is duidelijk dat ook zij de ramp niet overleefd heeft. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

De ontploffing deed zich kort voor 9 uur voor in de Rue de Trévise, in het negende arrondissement, ongeveer een kilometer in vogelvlucht van de Parijse opera. De brandweer was opgeroepen, nadat een gaslek was vastgesteld. De explosie gebeurde net nadat de brandweerploegen waren aangekomen en veroorzaakte een enorme ravage.



Verschillende huizen liepen zware schade op. Honderden mensen kunnen hun woningen in de omgeving voorlopig niet meer in, schrijft Le Figaro. Ze werden door de autoriteiten in andere accommodaties ondergebracht.



Ongeveer 100 politieagenten en bijna 200 brandweerlieden werden volgens Binnenlandse Zaken na de ramp ingezet. De veiligheidsinstanties onderzoeken momenteel of er in de aanpalende gebouwen gevaar voor instorting is.

Bij de brandweer van Brussel is vanochtend een minuut stilte gehouden ter ere van hun Parijse collega’s die zijn omgekomen.

