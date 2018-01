Jonge vrouw krijgt zeven jaar cel voor moord op haar beste vriendin nadat Facebookfoto de bal aan het rollen brengt ADN

Cheyenne Rose Antoine (L) met Brittney Gargol (R) op de bewuste Facebookfoto. Een 21-jarige Canadese is maandag veroordeeld tot zeven jaar cel voor de moord op haar beste vriendin. Dankzij een foto op Facebook - en dan vooral een pittig detail op die foto - kwam de jonge vrouw in het vizier van de speurders.

Terug naar maart 2015. De politie treft de 18-jarige Brittney Gargol dood aan op een weg nabij een afvalverwerkingsbedrijf in Saskatoon. Doodsoorzaak: wurging. Naast haar lichaam ligt een opvallend bewijsstuk en vermoedelijk het moordwapen: een zwarte riem.

De politie stelt een onderzoek in en speurt daarbij de sociale media af. En het is daar waar de grote doorbraak wordt gemaakt. Agenten ontdekken immers een opvallend kiekje dat zes uur voor Brittney dood werd teruggevonden, op Facebook was gepost. In de foto poseren Brittney en haar vriendin Cheyenne Rose Antoine breed lachend voor een selfie. Eén klein detail op die selfie maakt van Cheyenne in één klap hoofdverdachte nummer 1: in de foto draagt ze wat exact dezelfde zwarte riem lijkt die naast het lijk van Brittney werd gevonden.

Met dank aan verschillende andere Facebookposts slaagt de politie erin een tijdlijn van de bewegingen van Brittney en Cheyenne te reconstrueren op de nacht van Brittneys dood. Cheyenne probeert de autoriteiten overigens nog op een verkeerd spoor te zetten, opnieuw met een Facebookpost. Enkele uren nadat Brittney werd vermoord, postte ze op haar tijdlijn; ‘Waar ben je? Ik heb niets van je gehoord. Ik hoop dat je veilig thuis bent geraakt'.

Als Cheyenne op het politiebureau wordt geroepen, liegt ze. Ze vertelt de agenten dat ze wel degelijk bij Brittney was op de avond dat zij stierf en dat ze samen naar verschillende bars waren geweest, maar uiteindelijk had Brittney in de Colonial Pub and Grill een onbekende man ontmoet en waren de twee tortelduifjes samen vertrokken. De politie bekijkt daarop de beelden van de camera’s in de bar, waaruit blijkt dat de meisjes er nooit zijn geweest.

Dan tipt een getuige de politie. De getuige verklaart dat Cheyenne die avond dronken was verschenen aan het huis van een vriendin en daar hysterisch bekend had dat ze haar vriendin had vermoord. En zo was er op de duur geen ontkennen meer aan. Maandag pleitte de nu 21-jarige Cheyenne schuldig op de moord op Brittney. Ze verklaart dat zij en haar beste vriendin die fatale nacht een stapje in de wereld waren gaan zetten en ruzie hadden gekregen. De jonge vrouw zegt zich niet te herinneren dat ze haar vriendin wurgde, maar betwist niet dat ze haar heeft vermoord. Ze moet nu zeven jaar naar de cel.

Saskatoon Police Cheyenne Rose Antoine.