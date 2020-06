Jonge vrouw krijgt dubbele longtransplantatie nadat coronavirus onherstelbare schade aanrichtte SVM

11 juni 2020

19u15

Bron: Belga 26 Artsen in Chicago hebben een dubbele longtransplantatie uitgevoerd bij een jonge vrouw van wie de longen verwoest waren door het coronavirus. Dat zegt het Northwestern Memorial Hospital. Het gaat om de eerste dergelijke operatie in de VS voor Covid-19.



De artsen voerden de operatie vorige week uit. De longen van de Latijns-Amerikaanse twintiger hadden onherstelbare schade opgelopen nadat ze zes weken op intensieve zorg had gelegen. De operatie was succesvol, maar de vrouw heeft nog een lang herstel voor de boeg.

De vrouw zou geen onderliggende aandoeningen hebben. Het ziekenhuis heeft er daarom het raden naar hoe haar toestand zo kon verslechteren. In Europa was Oostenrijk het eerste land waar een dergelijke operatie werd uitgevoerd.

“Weg is nog lang”

Die operatie vond al op 18 mei plaats, maar raakte pas bekend nadat de kritieke fase voorbij was. Waakzaamheid blijft wel geboden.

“De patiënt doet het uitstekend, voorlopig hebben zich geen ernstige problemen voorgedaan”, zei Walter Klepetko (het hoofd chirurgie van het universitair ziekenhuis in Wenen; nvdr) twee weken geleden. “Maar de weg is nog lang vooraleer deze patiënt het hospitaal zal kunnen verlaten.”

Beademd

Ook deze vrouw verkeerde naar verluidt in uitstekende gezondheid toen ze besmet raakte met het coronavirus. Kort nadat de ziekte de kop opstak, verslechterde haar toestand zo erg dat ze moest beademd worden.

Een week voor de aartsmoeilijke ingreep werd ze per helikopter overgebracht van het ziekenhuis van Klagenfurt naar het universitair ziekenhuis van Wenen, waar men een grote expertise heeft opgebouwd op het vlak van longtransplantaties. Op röntgenfoto’s is te zien hoe de longen van de vrouw volledig vol witte vlekken zaten, wat wijst op infecties.

“Uitzichtloze situatie”

“De situatie leek uitzichtloos en haar longen waren helemaal aangetast door het virus”, aldus Klepetko. Haar longen dreigden te falen. Omdat er geen kans was op herstel, besloten de artsen om een transplantatie uit te voeren. Maar de complexiteit van deze ingreep was veel hoger. Daarnaast kreeg de patiënt een injectie met bloedplasma met corona-antistoffen.

“Champions League”

“Dit is echt de Champions League”, vertelde de chirurg over het verwezenlijkte huzarenstuk. “Dit is niet het werk van één persoon, maar van een heel groot team. De inspanning was gigantisch, maar het heeft geloond”, besloot hij.

