Jonge vrouw (22) beschuldigt medestudent van verkrachting. Er wordt geen bewijs gevonden en nu komt hij achter haar aan

02 juli 2018

12u44

Bron: NY Post 2 Een Amerikaanse studente die een jongeman beschuldigde van verkrachting maar dat niet kon bewijzen, zou haar aanklacht wel eens duur kunnen betalen. Catherine Reddington (22) uit Long Island in de staat New York vertelde aan de politie en op sociale media in detail over de horror die ze naar eigen zeggen meemaakte op 23 april vorig jaar. Alex Goldman (22) ging echter vrijuit en nu wil hij gerechtigheid omdat de jonge vrouw “zijn leven kapotmaakte”.

De feiten zouden volgens Reddington gebeurd zijn na een feestje, in een slaapkamer van de Delta Kappa Epsilonstudentenvereniging aan de universiteit van Syracuse. “Ik werd wakker in het bed van Alex Goldman, verward, bebloed, gekneusd en met kapotgescheurde kleding”, vertelt ze in een post van 5 juni op Facebook. “Ik ging naar de politie, waar me alleen gevraagd werd of ik vóór mijn verkrachting ooit aan ruwe seks had gedaan. Een vriendin kreeg de vraag of ik het met iedereen deed. Ik doe het niet met iedereen. Om eerlijk te zijn, ik heb nog nooit een onenightstand gehad. Niet dat het ertoe doet, want verkrachting is een daad van geweld, niet van seks.”

Bed

Er volgde een onderzoek, dat maanden in beslag nam. Catherine Reddington onderging daarbij onder meer een medische check-up binnen de 26 uur na het incident, waarbij specifiek gezocht werd naar sporen van verkrachting. Maar volgens de gerechtsdocumenten en de openbare aanklager werd er geen bewijs gevonden dat ze aangerand of gedrogeerd was, zelfs niet dat er een seksuele ontmoeting had plaatsgevonden tussen haar en Goldman. De twee ingenieursstudenten waren gewoon wakker geworden in het bed van de jongeman, maar waren nog aangekleed en hadden geen van beiden een herinnering aan wat er de avond voordien gebeurd was. (lees hieronder verder)

De onderzoekers slaagden er volgens gerechtsdocumenten naar eigen zeggen niet in “om te bepalen wat er die avond precies gebeurd was” tussen Reddington en Goldman, “als er al iets gebeurd was”. “Er is geen geloofwaardig bewijs dat er sprake was van seks in deze zaak, met of zonder wederzijdse toestemming”, schreef het Openbaar Ministerie in een brief in november 2017. Goldman werd dan ook niet opgepakt of aangeklaagd.

Maar de beschuldigingen van Reddington waren wel genoeg om hem van de universiteit te sturen, zo beweert hij nu in een rechtszaak die hij tegen de vrouw begon. Volgens de instelling zelf zouden alle regels gevolgd zijn in de manier waarop de zaak werd behandeld, maar de universiteit weigert te zeggen of Goldman door haar geschorst werd of niet.

Reputatie

Volgens de aanklacht van Goldman zou Reddington “zijn reputatie publiek willen besmeuren en zijn privéleven en dat van zijn familie willen ontwrichten.” Hij beweert ook dat de werkgever waar hij een vakantiejob deed, hem ontsloeg na tussenkomst van Reddington en eist nu 6 miljoen dollar van haar. (lees hieronder verder)

De vrouw zelf blijft bij haar versie van de feiten en neemt er niets over terug. Zo noemde ze de brief van het Openbaar Ministerie zelfs “walgelijk”. In de Facebookpost van enkele weken geleden stak ze ook een foto van Goldman en linken naar zijn profiel op Facebook en LinkedIn. Ze noemt hem een “serieverkrachter” en gebruikt de hashtag #MeToo. “Ik schrijf deze post omdat het niet de eerste keer is dat Alex Goldman iemand verkracht en ik wil ervoor zorgen dat het de laatste keer was”, klinkt het onder meer. “Hij is een roofdier.”

Screenshot

Ze deelde ook een screenshot van een reeks berichten die ze naar eigen zeggen uitwisselde met de zomerwerkgever van Goldman – Bohler Engineering – waar hij ontslagen zou zijn. “Als gevolg van de ernst van de aantijgingen en ons zerotolerancebeleid, hebben we de samenwerking meteen stopgezet”, lijkt het bedrijf te zeggen. De firma heeft officieel echter nog niet gereageerd. (lees hieronder verder)

De openbare aanklager van Onondaga is - net als Goldman - not amused met de beschuldigingen van Reddington. Volgens Bill Fitzpatrick neemt het Openbaar Ministerie aanrandingszaken heel ernstig, maar was er in dit dossier geen bewijs. “Wat ze vertelt over ons en deze jongeman is gewoon niet waar. Ik weet niet wat haar beweegredenen zijn”, klinkt het.

Volgens de advocaat van Goldman zal de jongeman “alles doen om zijn goede naam te herstellen”, aldus meester Seth Zuckerman. “Hij kan niet werkloos toekijken.”

Reddington zelf wil niet meer reageren en zegt dat het nu “een zaak voor het gerecht” is.