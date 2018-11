Jonge vrouw (18) bijna twee maanden opgesloten en mishandeld in Calais ttr

30 november 2018

18u07

Bron: belga 4 In Calais, in het noorden van Frankrijk, zijn twee mannen en een vrouw ingerekend wegens de zware mishandeling van een 18-jarige vrouw. Ze hielden haar bijna twee maanden vast. De jonge vrouw werd meermaals verkracht, geslagen en vernederd. Dat heeft de procureur van Boulogne-sur-Mer laten weten.

Het slachtoffer woonde bij haar vader in Duinkerke, maar na een ruzie met hem trok ze begin oktober in bij kennissen die in Calais wonen. Het gaat om twee broers en de vrouw van de jongste broer. Die is 18 jaar ouder dan haar man. Volgens procureur Pascal Marconville werd de vrouw al snel jaloers en dacht ze dat de 18-jarige dame haar echtgenoot ging verleiden.

Het trio eiste losgeld van de vader van de 18-jarige vrouw. De man diende klacht in op het moment dat zijn dochter erin was geslaagd via een raam te vluchten uit het huis van haar belagers en onderdak had gevonden in een apotheek vlakbij.



De drie verdachten hebben de feiten bekend. Ze riskeren levenslang.