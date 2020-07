Jonge thuisverpleegster doodgeschoten nadat ruzie over Black Lives Matter ontaardt: “Ze zei dat alle levens van tel waren”

SVM

13 juli 2020

20u57

Bron: New York Daily News

44

Een jonge thuisverpleegster is in Indianapolis doodgeschoten voor de ogen van haar verloofde. Volgens haar naasten is Jessica Doty Whitaker gestorven nadat een ruzie over Black Lives Matter uit de hand gelopen is. De politie heeft beelden van een bewakingscamera verspreid, in de hoop de exacte omstandigheden van de tragedie te kunnen achterhalen.