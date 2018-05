Jonge straatracers in Florida rijden moeder (24) dood, peutertje kritiek mvdb

24 mei 2018

17u40

Bron: Tampa Bay Times 0 Een Amerikaanse moeder die haar 21 maanden oude dochtertje voortduwde in haar kinderwagen is in Florida om het leven gekomen bij een aanrijding met jonge straatracers. Artsen vrezen voor het leven van de peuter.

Jessica Reisinger stak gistervoormiddag met haar dochtertje Lillia te voet een kustweg in de stad Tampa over en werd aangereden door een zwarte Ford Mustang. De vrouw (24) die correct de weg overstak, overleed in het ziekenhuis. Haar dochtertje verkeert nog steeds in kritieke toestand. Artsen stellen weinig hoop in het vooruitzicht.

De twee jonge inzittenden van de Ford Mustang en een zeventienjarige die een goudkleurige Nissan bestuurde, zijn uren later gearresteerd. Volgens getuigen waren de twee auto's aan het racen en haalden ze daarbij snelheden tot 60 mijl per uur (of zo'n 95 km per uur), luidt het in de Tampa Bay Times. De voertuigen reden eerst naast, dan weer achter elkaar.

Doodslag

Aan het stuur van de Ford Mustang zat Cameron Coyle Herrin (18). Hij is aangeklaagd voor onder meer doodslag, roekeloos rijden en straatracen. Tristan Christopher Herrin, de twee jaar oudere broer van Cameron, was passagier in de wagen. Hij wordt vervolgd omdat hij niets deed om zijn broer te stoppen. Tristan is inmiddels terug op vrije voeten na het betalen van een borgsom van 500 dollar.

John Alexander Barrineau (17) reed in de goudkleurige Nissan. Ook hij is beschuldigd van doodslag. De drie zijn allen woonachtig in Tampa. Cameron is overgebracht naar de gevangenis. Barrineau zit in een gesloten instelling voor minderjarigen.

Op de Bayshore Boulevard, de weg waar het ongeval plaatsgreep, rijden automobilisten wel vaker te snel, zegt politiewoordvoerder Steve Hegarty. "We delen vaak snelheidsboetes uit, maar we kunnen niet zeven op zeven 24 uur aanwezig zijn".

GoFundMe

Op de crowfundingwebsite GoFundMe is een geldinzamelactie gestart voor David Reisinger, de echtgenoot van Jessica. De man uit Ohio verbleef in Tampa om zijn pilootopleiding verder te vervolledigen. Het koppel trouwde twee jaar geleden en verbleef bij de oom van David. Bedoeling was om thuis in Ohio een vliegschool te starten. Inmiddels is reeds 21.000 dollar ingezameld.