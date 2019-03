Jonge skiër (16) crasht tegen paal en sterft op piste HA

06 maart 2019

17u34

Bron: RTL Info, Le Figaro 0 Een skiër van 16 jaar is deze namiddag om het leven gekomen bij een ongeval in Les Carroz, in de Franse Haute-Savoie.

De tiener was met familieleden aan het skiën op een blauwe piste toen het drama omstreeks 14.15 uur plaatsvond. Hij botste tegen een paal en overleed vrijwel onmiddellijk. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de jonge skiër niet meer redden. Volgens RTL Info was aan de houten paal een beschermingskussen bevestigd, maar kon dat een botsing met fatale afloop niet voorkomen.



De politie van Chamonix is een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het overlijden vast te stellen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

