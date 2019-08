Jonge Noor lost schoten in moskee Oslo; aangetroffen dode vrouw in de buurt is familie schutter FVI - MVDB - RL

10 augustus 2019

22u59

Bron: AFP - Reuters - ANP - VG - TV2 500 UPDATE De verdachte die opgepakt werd na de schietpartij in een moskee in de gemeente Bærum, dichtbij de Noorse hoofdstad Oslo, is een jonge Noor. Dat heeft de politie gemeld op een persconferentie. De 20-jarige witte man liep lichte verwondingen op, net als de moskeebezoeker die hem overmeesterde. In hetzelfde Bærum is later een persoon dood aangetroffen in een woning. Het betreft een vrouwelijk familielid van de verdachte. Dat heeft de Noorse politie gemeld.

De aanvaller woonde in de buurt, maar de politie heeft nog geen idee over zijn motief, aangezien hij nog niet ondervraagd werd. Zijn onlineactiviteiten worden nu nagegaan. Noch de identiteit van de schutter, noch de identiteit van de dood aangetroffen vrouw zijn vrijgegeven.

Vrouw dood aangetroffen in de buurt

“We beschouwen dit als een verdacht overlijden (...), dat is gelieerd aan de man die eerder vandaag werd opgepakt”, aldus politiewoordvoerder Rune Skjold tijdens een persconferentie. Het slachtoffer was familie van de verdachte, luidde het voorts. De schutter wordt door de politie gezien als hoofdverdachte.

De politie kon niet zeggen of de verwondingen van verdachte en de moskeebezoeker, een oudere man, veroorzaakt werden door geweerschoten of door een worsteling. Volgens openbare omroep NRK werd de aanvaller al overmeesterd nog voor de politie aankwam. De politie heeft dat nog niet bevestigd.

De politie laat voorlopig eveneens in het midden wat voor wapens er ter plekke gevonden werden. Het hoofd van de moskee, Irfan Mushtaq, verklaarde tegen TV2: “De man had twee shotgun-achtige wapens en een pistool bij zich. Hij brak door een glazen deur en loste schoten”. Mushtaq zou snel ter plaatse zijn geweest en ging ook het gebouw binnen. “Daar zag ik patronen op de vloer liggen en bloed op de tapijten”, zei hij tegen de krant VG. “En ik zag dat één van onze leden op de dader zat. Helemaal onder het bloed.” De aanvaller zou een helm en een beschermend vest hebben gedragen.

De politie bekijkt nog of de veiligheidsmaatregelen aan moskeeën zondag opgeschaald moeten worden, bij de start van het Offerfeest. Het Islamitisch Centrum al-Noor werd opgericht in 1983. De moskee heeft dezelfde naam als het gebedshuis waar eerder dit jaar een bloedbad is aangericht in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.