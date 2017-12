Jonge neonazi schiet ouders van vriendin dood omdat ze wilden dat zij met hem brak sam

13u14

Bron: The Washington Post 5 rv Buckley Kuhn-Fricker zette deze foto van haar zoon, dochter en man op Facebook. In de Amerikaanse staat Virginia is een tiener aangeklaagd voor het doodschieten van de ouders van zijn vriendin. Buckley Kuhn-Fricker (43) en haar man Scott Fricker (48) zouden het 16-jarig meisje hebben aangespoord de relatie stop te zetten omdat haar vriend een neonazi was.

Het incident vond eergisterochtend plaats, toen ze de jongen aantroffen in de slaapkamer van hun dochter. In het huis waren nog familieleden aanwezig die langskwamen om Kerstmis te vieren. Het koppel was getrouwd sinds 2005 en woonde in Reston. Ze hadden samen nog een tienjarige inwonende zoon, terwijl het meisje stamt uit Kuhn-Frickers eerste huwelijk. De vrouw had ook nog een volwassen zoon die alleen woont.

Haat

De politie wil geen motief vrijgeven voor de dubbele moord, maar voor familieleden en vrienden hebben ze rechtstreeks te maken met de pogingen van het koppel om haat uit hun huis te weren. De dochter begon in juni een relatie met een 17-jarige jongen die neonazisympathieën bleek te hebben.

In een mail schreef Kuhn-Fricker dat haar dochter de voorbije zomer zei dat haar vriend heel goed was in geschiedenis en dat haar dochter vroeg: "Wist je dat joden deels verantwoordelijk waren voor WOII?" De vrouw vreesde dat de jongen haar dochter probeerde te indoctrineren, zegt Janet Kuhn, Kuhn-Frickers moeder, aan The Washington Post. Het meisje hing vaak uren aan de telefoon met haar vriend, waarbij ze vaak gewoon naar hem zat te luisteren.

Schokkende berichten

Buckley Kuhn-Fricker ontdekte schokkende berichten op een Twitterprofiel dat ze toeschreef aan de vriend. Hij retweette berichten met lof voor Hitler, riep op tot een "blanke revolutie" en maakte neerbuigende opmerkingen over joden. Naast een negatieve commentaar over homofiele mensen stond een afbeelding van een opgehangen man.

Vrienden en familie van Kuhn-Fricker zeggen dat ze een tolerante vrouw was die erg begaan was met burgerrechten en sociale rechtvaardigheid. Ze schoot dus in actie toen ze de berichten aantrof op de telefoon van haar 16-jarige dochter. Ze lichtte de directeur in van de school waar zowel haar dochter als de jongen naartoe gingen.

rv

Interventie

Ze droeg haar dochter op te breken met de jongen, waardoor het meisje zo van streek was dat ze de jongste weken weigerde te eten. "We kunnen haar niet toelaten iemand te zien die te maken haar met nazi's", zegt een vriend aan The Washington Post. "We associëren ons niet met haatgroepen in ons huis." De grootmoeder van het meisje zegt dat de familie afgelopen woensdag een 'interventie' met haar kleindochter opzette om haar te overtuigen om weg te blijven van de jongen. Uiteindelijk gaf het meisje toe dat het voor haar beter was om de relatie stop te zetten.

Kuhn-Fricker zou nog hebben gezegd dat de jongen 's nachts hun huis binnensloop, iets wat hij vorige week weer had gedaan. Volgens Janet Kuhn hoorden haar dochter en haar schoonzoon afgelopen vrijdag rond 5 uur 's in de ochtend een geluid, waarna ze de jongen aantroffen in de slaapkamer van hun dochter. Fricker riep dat de jongen het huis moest verlaten en om nooit meer terug te komen, waarop de jongen een vuurwapen bovenhaalde en beide ouders neerschoot. Daarna schoot ze jongen zich door het hoofd, aldus nog Janet Kuhn. "Ik ben in shock", zegt ze nog. "Ik heb nog niet kunnen wenen."

Aanklacht

De dader overleefde en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij werd gisteren aangeklaagd voor dubbele moord. De familie van de jongen, die woont in Lorton, weigerde commentaar.