Jonge moeder schiet eerst dochtertje (3 maanden) en echtgenoot (33) dood en slaat daarna de hand aan zichzelf: "Ze waren het perfecte gezinnetje" IB

07 februari 2018

05u48

Bron: stltoday.com 0 E en moeder die naar alle waarschijnlijkheid aan een postnatale psychose leed, heeft afgelopen weekend haar 3 maanden oude dochtertje en haar echtgenoot doodgeschoten, waarna ze zichzelf een kogel door het hoofd joeg. Het gezin werd gevonden door de politie nadat een familielid alarm had geslagen.

De feiten vonden plaats in het huis van het koppel in St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri. De 32-jarige Mary Jo Trokey schoot eerst haar echtgenoot Matthew Trokey en hun drie maanden oude dochtertje Taylor Rose dood en vervolgens zichzelf.

Politie-onderzoek wees uit dat de vrouw het wapen enkele dagen eerder gekocht had. Momenteel wordt nog onderzocht of een verstoorde geestelijke gezondheid van de vrouw naar aanleiding van haar recente bevalling aan de basis van de wanhoopsdaad lag.

Volgens pastoor Bob Reiker, die de kleine Taylor Rose in december doopte in de lokale katholieke kerk, waren de Trokeys erg vriendelijk en maakten ze actief deel uit van de kerkgemeenschap. “Het is moeilijk om voor te stellen wat er precies gebeurd is. Mensen zijn met stomheid geslagen. Het is onbegrijpelijk hoe mensen elkaar zoiets aan kunnen doen of dat arme kleine meisje.” Buren beschrijven de Trokeys als ‘een perfect gezinnetje’.

Postnatale psychose

Achter dat perfecte plaatje ging duidelijk miserie schuil. Experts waarschuwen dan ook dat een postnatale psychose aan de basis van het tragische gezinsdrama gelegen zou kunnen hebben. Postnatale psychose is een zeldzame ziekte die wordt gekenmerkt door irrationeel gedrag dat veelal veroorzaakt wordt door waanvoorstellingen die worden getriggerd door de zwangerschap en daarop volgende bevalling.

De meeste vrouwen die te maken krijgen met een postnatale psychose, doen zichzelf of hun naasten niets aan. “Degenen die hun kinderen wél geweld aandoen of zelfs vermoorden, denken door de waanvoorstellingen dat ze hun kinderen alleen kunnen ‘beschermen’ door hen de dood in te jagen, zegt psycholoog Diane Sanford, die gespecialiseerd is in postnatale depressies en stoornissen.

Baby blues

Na de geboorte van hun eerste kind ervaren zo’n 85% van de moeders een soort ‘baby blues’, waarin hun emoties alle kanten opgaan en ze triest en angstig zijn. Voor zo’n vijftien tot twintig procent van de vrouwen verdwijnen die gevoelens niet binnen een paar weken en kunnen ze tot angststoornissen en depressies leiden in het eerste jaar na de geboorte. Een op de duizend moeders zou te maken krijgen met een postnatale psychose.

Een postnatale psychose kan behandeld worden met medicijnen, therapie en met steun en begrip van naasten. In de meeste gevallen moet de vrouw die aan de postnatale psychose lijdt tijdelijk worden opgenomen in het ziekenhuis. “Doen alsof het niet bestaat en je stil houden, maakt het genezingsproces een stuk moeilijker”, zegt Kim Martino-Sexton, die onderzoek doet naar postnatale depressies en stoornissen. “Hoe vreselijk deze tragedie ook is, het biedt de mogelijkheid om de conversatie aan te gaan en vrouwen de hulp te bieden die ze nodig hebben. Ze zijn niet alleen, ze hebben geen schuld aan hun situatie en ze zúllen beter worden als ze de juiste hulp en ondersteuning krijgen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.