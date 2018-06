Jonge miljonair overlijdt aan kanker nadat hij bijna al zijn bezittingen weggaf voor het goede doel Naomi van Kalken

01 juni 2018

12u46

Bron: AD 0 De jonge miljonair Ali Banat (32) is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker. Drie jaar geleden, toen hij gediagnosticeerd werd, noemde hij zijn ziekte 'een geschenk'. Sindsdien gaf hij bijna al zijn rijkdommen weg aan mensen die het hard nodig hadden.

Banat, een Australische zakenman die zijn fortuin maakte met elektriciteits- en beveiligingsbedrijven, hield er een luxelevensstijl op na. Tot hij kanker kreeg. De ziekte was in al een vergevorderd stadium, waardoor Ali van de dokters nog 7 maanden te leven kreeg. Uiteindelijk leefde de man nog drie jaar met de ziekte, hoewel hij zijn leven drastisch omgooide.

Onmiddellijk na de diagnose besloot Ali het meeste van zijn luxe op te geven. Hij verkocht eerst zijn bedrijf, en deed daarna zijn 'wereldlijke bezittingen' van de hand, waaronder zijn collectie horloges, merkkleding en auto's. Dat alles verkocht hij of gaf hij weg toen bekend werd dan hij niet lang meer te leven had.

In de video vertelt hij dat hij bijvoorbeeld veel zonnebrillen heeft weggeschonken aan Afrikaanse kinderen. "Dus je vertelt me dat er nu een kind in Afrika rondloopt met een Louis Vuitton-zonnebril?" lacht de vriend in het filmpje.

"Geschenk"

In een emotioneel interview vertelt hij wat zijn ziekte met hem deed. Het krijgen van kanker noemde hij zelf een geschenk. Volgens hem deed het hem beseffen dat hij al zijn rijkdommen niet nodig had, en hij zag in wat belangrijk was in het leven.

Ook zette hij Muslims Around the World (MATW) op, waarmee hij duizenden mensen in Burkina Faso, Ghana en Togo hielp. Na zijn dood werd er een crowdfundactie opgezet. In een paar dagen werd er al meer dan een miljoen dollar opgehaald. Met het geld zal onder andere in Togo een dorp gebouwd worden voor 200 weduwen en wordt er een school gebouwd voor 600 weeskinderen.

Kort voor zijn overlijden nam hij nog een video op waarin hij iedereen bedankt voor hun steun. Ook vraagt hij mensen om niet alleen aan zichzelf te denken en zich in te zetten voor anderen.

#AliBanat’s Final Message



Before his death shook the Muslim world, Ali Banat requested OnePath Network to privately record a final message he wished to be released following his death.#Islam #Ramadan pic.twitter.com/0VntttVgZr زاهد أختر(@ AHudhayfah) link