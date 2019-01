Jonge mama (22) valt van trap metrostation terwijl ze kinderwagen met dochtertje draagt en sterft kg

30 januari 2019

13u50

Bron: The Washington Post 0 De 22-jarige Malaysia Goodson is wellicht gestruikeld toen ze de kinderwagen met haar dochtertje van één jaar naar beneden probeerde te dragen op de trap van een metrostation in New York. Ze kwam ongelukkig ten val en stierf. Haar dochtertje, Rhylee, overleefde het tragische ongeluk wel.

Goodson werd maandagavond bewusteloos aangetroffen aan de voet van een trap in het 7th Avenue Station, een metrostation in New York. Naast haar lagen verschillende winkeltassen en de kinderwagen. Volgens sommige Amerikaanse media zou haar éénjarige dochtertje nog steeds vastgegespt geweest zijn in de buggy, andere rapporteren dat de moeder het kind nog steeds in haar armen had.



Andere pendelaars belde de hulpdiensten en de vrouw en haar kind werden nog allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Voor de jonge moeder kwam alle hulp te laat: ze werd in het ziekenhuis dood verklaard. Haar dochtertje raakte niet ernstig gewond en wordt opgevangen door familie.

Doodsoorzaak

De precieze doodsoorzaak van de vrouw wordt nog onderzocht. Ook de reden van haar val is nog niet duidelijk. Volgens de eerste rapporten waren de trap, de trapleuning en de vloer van het metrostation in goede staat.



De broer van de vrouw, Dieshe Goodson, vertelde aan de pers wel dat ze naast de kinderwagen veel winkeltassen bij zich had, wat zou kunnen verklaren waarom ze struikelde. Het is echter ook nog niet uitgesloten dat de vrouw onbewust leed aan een medische aandoening waardoor ze plots onwel werd.

Kritiek

Het incident zorgt voor kritiek op de toegankelijkheid van veel metrostations in New York. Er was bijvoorbeeld geen lift aanwezig in het station waar Goodson van de trap viel. Wel waren er twee roltrappen, maar die rolden enkel naar boven.



“Dit is een hartverscheurende tragedie die nooit had mogen gebeuren. Het metrosysteem is niet toegankelijk voor iedereen, en dat is een omgeving die de MTA (Metropolitan Transportation Authority, nvdr) niet zou mogen toelaten”, schreef de burgemeester van New York Bill de Blasio op Twitter.

Er zijn al al langer klachten over de gebrekkige toegankelijkheid van de metrostations in New York City. Zo’n driekwart van alle stations in de stad hebben geen roltrappen of liften, volgens de MTA. De organisatie werd daarvoor in 2017 al aangeklaagd door een groep reizigers met een beperking.

