Jonge klant van Starbucks komt om bij achtervolging van dief die met zijn laptop wegloopt

02 januari 2020

12u44

Bron: CNN, Fox News

Een klant van een Starbucks in Oakland (Californië) was dinsdagochtend op zijn laptop aan het werken, toen plots iemand met zijn computer aan de haal ging. De jonge man zette meteen de achtervolging in, maar kwam daarbij om het leven. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor doodslag.

Een van de verdachten stapte rond 11u30 op oudejaarsdag af op de Starbucksklant die op zijn computer aan het werken was. Hij griste de laptop mee en zette het op een lopen. Het slachtoffer rende de dief meteen achterna. Toen de crimineel in een zwarte SUV wegvluchtte, probeerde de jonge man ook de wagen in te geraken. “Hij deed een soort van supermansduik”, omschreef ooggetuige Julie het. Zij zat met haar dochter naast het slachtoffer in de Starbucks. “Hij was al ver de wagen in, maar bij de schermutseling die volgde, werd hij er waarschijnlijk uitgeduwd en zo meegesleurd.”

Daarbij liep hij ernstige hoofdwonden op. Hij kreeg onmiddellijk de eerste zorgen toegediend, maar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij later.

Het onderzoek naar het incident loopt nog. Gisteren arresteerde de politie twee personen op verdenking van doodslag, zonder verdere verklaringen.