Jonge kinderen uit snikhete auto gehaald Redactie

30 juni 2018

13u58

Bron: ANP 309 De politie heeft in het Utrechtse dorp Haarzuilens drie jonge kinderen van één, drie en vijf jaar uit een snikhete auto gehaald. De ouders hadden hun kinderen volgens de politie in het voertuig gelaten om 'even' naar de rommelmarkt te gaan.

Bezorgde omstanders schakelden hulp in. Agenten hebben direct een raam van de auto ingetikt. De drie kleintjes hadden volgens de politie zo'n twintig minuten in de hete auto gezeten en waren al flink bezweet en verhit geraakt. De ambulance werd ingeschakeld, maar dat bleek niet nodig. Met hulp van voorbijgangers werden de kinderen op een kleedje in de schaduw gezet en kregen ze wat te drinken.

Toen de vader en moeder kwamen aanlopen, wachtte hen een stevig gesprek met de agenten. De politie heeft melding gemaakt bij Veilig Thuis voor verdere actie richting de ouders.