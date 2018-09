Jonge kerel bekent dat hij naalden in aardbeien stopte: "Ik deed het voor de grap" SVM

19 september 2018

09u14

Bron: Belga 4 Een jonge kerel heeft bekend dat hij naalden in Australische aardbeien gestopt heeft. Hij deed het naar eigen zeggen "voor de grap". De arrestatie gebeurde al enkele dagen geleden. Intussen zijn de nodige copycats opgedoken, het gevaar is dus nog niet helemaal van de baan.

De Australische premier Scott Morrison vergeleek de sabotage van fruit intussen met terrorisme. "Hier lachen we niet mee", klonk het in een televisietoespraak. "Zoiets kunnen we niet aanvaarden in dit land."

Hij waarschuwde dat er strengere straffen zouden komen. "Nu riskeren daders tien jaar cel, het zal vijftien jaar worden. Dat valt te vergelijken met het bezit van pedofiele beelden en de financiering van terrorisme. Zo ernstig neem ik de zaak dus."

"Aan de idioten die zich met dit soort sabotage bezighouden: jullie zijn absoluut niet grappig. Jullie brengen de levens van hardwerkende Australiërs in gevaar en jullie jagen kinderen de stuipen op het lijf. Jullie zijn lafaards."

Intussen werd ook al een naald ontdekt in een appel en een banaan. Politiechef Stuart Smith loofde een beloning van 100.000 Australische dollar (62.000 euro) uit voor wie met een gouden tip op de proppen komt.

Gewassen vernietigd

In het land was paniek ontstaan nadat in een twintigtal aardbeien naalden bleken te zitten. De zaak vormt een bedreiging voor de aardbeienindustrie. Producenten moesten hun gewassen vernietigen, werknemers kwamen in tijdelijke werkloosheid terecht. In Nieuw-Zeeland hebben sommige winkels de verkoop van Australische aardbeien opgeschort.

Morrison riep zijn landgenoten op om massaal aardbeientaarten te bakken om de telers te steunen."Probeer aardbeien te kopen zoals voorheen en neem gewoon de nodige voorzorgsmaatregelen. Maak een pav (een pavlovataart, een taart gebaseerd op meringue; nvdr) dit weekend en doe er aardbeien bij", klonk het.