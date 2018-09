Jonge Japanners werken zó hard dat ze geen tijd meer hebben voor seks: geboortecijfers dalen dramatisch Joeri Vlemings

27 september 2018

Bron: The Feed 3 De Japanners zijn met meer dan 127 miljoen, maar hun aantal daalt drastisch. Dat komt omdat de geboortecijfers dramatisch zijn. Jonge Japanners hebben nauwelijks nog seks binnen een relatie. Ze hebben er simpelweg geen tijd voor. Dat blijkt uit een reportage van The Feed van de Australische zender SBS.

Enkele cijfers. Ongeveer 44 procent van de alleenstaande mannen en 42 procent van de vrouwelijke singles in Japan zeggen dat ze nog maagd zijn. In de leeftijdsgroep van 18-34 jaar is 60 procent van de vrouwen single. Bij de mannen is dat 70 procent. Ook al staan ze wel open voor een huwelijk. De voorspelling is dat de Japanse bevolking tegen 2060 met een derde zal afnemen. Vorig jaar noteerde Japan een natuurlijke bevolkingsdaling van 403.000 mensen, de grootste ooit in het land. "Pampers voor bejaarden verkopen bijna beter dan die voor baby's", vat reporter Marc Fennell het laconiek samen in zijn reportage voor The Feed. Hij bezocht het Aziatische eiland, op zoek naar de redenen waarom dat zo is.

Dat de Japanners nog amper seks hebben kan te maken hebben met porno, met anime of met seksrobots, zo werd in het verleden al geopperd. Maar Fennell vermoedt dat er een belangrijker factor achter de voortschrijdende Japanse abstinentie schuilgaat. De Japanse twintigers en dertigers werken gewoon te hard. Het vorige jaar kwamen officieel 190 werknemers om door wat Japanners 'karoshi' noemen, wat letterlijk 'dood door overwerk' betekent.

Fennell interviewde onder andere de 26-jarige Taiyo Hashimoto, een alleenstaande 'salarisman', iemand met een kantoorjob. "Ik stop in principe om 19 uur met werken, maar ik doe dagelijks overuren", zegt Hashimoto. "Het is zo druk op het werk, dat wie geen interesse toont om meisjes aan de haak te slaan, er natuurlijk ook geen aan de haak slaat. Daarom zijn ze single." Hashimoto werkt zelf zo'n vijftien uur per dag. Hij wil hogerop en dan komt het bedrijf eerst. Hij vergezelt onder meer zijn baas na het werk om samen nog iets te gaan drinken. "Dat wordt van je verwacht", weet hij. Rond middernacht neemt hij de laatste trein naar huis.

Hij voegt eraan toe dat het ook wel makkelijk is voor mannen om elders aan hun trekken te komen. Er zijn escortes, gespecialiseerde bars, fetisjclubs, liefdeshotels, seksshops en zelfs masturbatieclubs. De seksindustrie is een miljardenbusiness in Japan. "Mannen gaan na het borrelen met de collega's naar bordelen of massagesalons", zegt Hashimoto. "Daarna wordt er opgeschept over met welke types ze seks hadden." Al die opties sporen mannen niet meteen aan om op zoek te gaan naar een vaste relatie. Ai Aoyama, voormalig SM-meesteres en tegenwoordig sekstherapeute, beaamt dat. "Er zijn plaatsen genoeg waar mannen plezier kunnen maken. Waarom zouden ze hun energie steken in een partner?"

Zij ziet verder nog een andere verklaring uit haar praktijk: de groeiende virtuele wereld, waarin jonge mannen vlot erg knappe vrouwen kunnen ontmoeten. "Een meisje van vlees en bloed is beangstigend", zegt ze. "Zij zou je weleens ongehoorzaam kunnen zijn."

De overheid probeert iets aan de situatie te doen met allerlei datingdiensten in de hoop mogelijke partners toch aan elkaar te kunnen koppelen om zo de geboortecijfers weer op normale hoogte te krijgen. Maar Ai Aoyama heeft nog een andere oplossing, die journalist Fennell niet had verwacht. Ze pleit voor polygamie: "Eén uitstekende man die dan een aantal vrouwen heeft om zijn kinderen te dragen".

Maar zou die man daar dan wel het geld voor hebben? De werkomstandigheden in Japan zijn de laatste jaren zowel voor mannen als voor vrouwen fel gewijzigd. Ook mannen kampen zo alsmaar vaker met jobonzekerheid en verdienen lang niet meer dezelfde bedragen als voorheen.

Fennell interviewde de 31-jarige Yuki Chizui, chef in het eerste Japanse sushirestaurant dat volledig door vrouwen gerund wordt. "Ik kan er ook niet aan doen dat ik een sterke vrouw ben", zegt ze met een knipoog naar het opzet van haar vrouwenrestaurant, dat potentiële aanbidders weleens zou kunnen afschrikken. "Ik kan wel mannen krijgen, maar het probleem is dat ik vaak voor mezelf opkom en dat houdt hen weg van mij." Dat heeft volgens haar te maken met de nieuwe werkcondities. "Om hun waardigheid te behouden, zoeken ze iemand die zwakker is dan zijzelf, mager en frêle, zacht en vrouwelijk zoals in de gekende bars met dienstmeiden."