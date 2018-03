Jonge Irakees schuldig aan poging tot moord in Londense metro SVM

16 maart 2018

14u15

Bron: Belga 0 Ahmed Hassan Mohammed Ali is door het strafhof in de Old Bailey in Londen schuldig bevonden aan poging tot moord. De achttienjarige Irakees pleegde op 15 september 2017 een aanslag met een zelfgemaakte bom in het Londense metrostation Parsons Green. Daarbij vielen dertig gewonden. De strafmaat zal later bepaald worden.

Volgens de aanklacht plaatste de jongeman een emmer met nagels en springstoffen tijdens het spitsuur in een drukbezette metrowagon. De bom ontplofte niet zoals gepland en produceerde enkel een steekvlam. Een dertigtal mensen raakte toch gewond, maar er vielen geen doden.

"Als de explosieven ontploft waren, dan zouden er onvermijdelijk doden en zwaargewonden gevallen zijn", aldus openbaar aanklaagster Alison Morgan. "De aanslag was een daad van woede en haat, bedoeld om te doden en te vernietigen." De jongeman pleitte onschuldig, hij wilde naar eigen zeggen enkel de aandacht trekken.

De Irakees was 16 jaar toen hij als vluchteling in Engeland belandde. In eerste instantie verklaarde hij dat hij door Islamitische Staat opgeleid was om te doden. In de loop van het proces kwam hij echter terug op zijn verklaring en sprak hij van een leugen. De terreurorganisatie had de aanslag -de vijfde in Groot-Brittannië in zes maanden- wel opgeëist.