Jonge "held" pakte wapen van schutter in Nieuw-Zeeland af en joeg hem naar buiten

15 maart 2019

19u16

Bron: New Zealand Herald 0 Een dappere jongeman in de Linwood-moskee in Christchurch heeft zijn eigen leven geriskeerd om dat van anderen te redden. Dat vertelde één van de overlevenden van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Volgens hem zou een jongeman zich op de schutter hebben geworpen, waarna hij het wapen kon ontfutselen. De schutter is daarna gevlucht.

Syed Mazharuddin bevond zich in de Linwood-moskee toen de schutter het vuur opende. “Mensen waren bang en er was overal geschreeuw en ik probeerde me te verschuilen”, liet hij weten aan de New Zealand Herald. Vanuit zijn schuilplaats zag hij hoe de man wild in het rond schoot en onder andere enkele oudere mensen raakte. Maar dan kwam er hulp uit onverwachte hoek. Een jongeman in de moskee slaagde erin om de aanslagpleger te overmeesteren.



“Een jongeman die gewoonlijk de moskee onderhoudt... Hij zag een kans en sprong op [de schutter] en nam zijn wapen af”, aldus Mazharuddin. Na de korte worsteling zette de schutter het op een lopen. Met het wapen in de hand ging de “held” hem nog achterna en probeerde hij te schieten. Volgens Mazharuddin kon hij echter “de trekker niet vinden”. De schutter dook een vluchtauto in en kon alsnog ontsnappen.

Vrienden gedood

Door de tussenkomst van de jongeman werden mogelijk meer dodelijke slachtoffers vermeden, maar op dat moment was al een bloedbad aangericht. Enkele vrienden van Mazharuddin werden dodelijk getroffen door de kogels. Eén vriend werd geraakt in de borst, een andere in het hoofd.



Toen Mazharuddin naar buiten liep om de hulpdiensten te bellen, arriveerde ook de politie net. Zij lieten de man niet meer naar binnen gaan. “Ik kon mijn vriend niet redden”, vertelde hij. “Het duurde bijna een halfuur, meer dan een halfuur, tot de ambulance kwam en ik denk dat hij is gestorven.”

Poging mislukt

Voor de aanslag in de Linwood-moskee bracht de schutter eerst een bezoek aan de Al Noor-moskee, waar hij 41 dodelijke slachtoffers maakte. Ook daar probeerde iemand hem te ontwapenen, maar die poging mislukte, vertelt getuige Khaled Al-Nobani. “Er sprong een kerel voor [de schutter], die het wapen probeerde af te pakken. Hij schoot hem meteen neer.” Bij de aanslagen zijn in totaal 49 doden gevallen.

