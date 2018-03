Jonge Franse toeristen ontvoeren landgenote (21) in Thailand en mishandelen haar in afpersvideo mvdb

08 maart 2018

12u40

Bron: Belga 0 Zeven jonge Franse toeristen zijn in Thailand opgepakt voor de ontvoering en opsluiting van een landgenote. De jongeren wilden de familie van hun slachtoffer afpersen door hen een video toe te sturen waarop te zien is hoe de vrouw wordt afgetuigd, zo meldt de politie vandaag.

Het slachtoffer werd enkele uren na haar ontvoering vrijgelaten. Ze liep een gebroken neus en meerdere blauwe plekken op.

De daders in leeftijd variërend van 19 tot 25, waren in het Thaise Phuket samen met hun slachtoffer en haar vriendje op vakantie en huurden er een villa. Bij het verlaten van een nachtclub vielen de jongeren zaterdag de vrouw aan en ontvoerden haar, naar eigen zeggen omdat ze 5.000 euro zou hebben gestolen van hen.

De daders namen vervolgens een video op die ze naar de moeder van het meisje in Frankrijk stuurden. Aan de moeder werd gevraagd om het verschuldigde bedrag over te schrijven, zoniet zou het slachtoffer worden gedood, verklaarde kolonel Prachum Ruangrong.

Drugshandel

De betrokkenen zijn allen afkomstig uit de Parijse buitenwijk Villeneuve-la-Garenne. De daders zijn bij de Franse politie gekend omwille van drugshandel.

De politiediensten in Frankrijk kwamen het voorval op het spoor nadat op sociale media beelden van het geweld jegens de vrouw werden gepost. De Franse ambassade in Bangkok verwittigde daarop de Thaise politie, die de jongeren gisteren in hun huurvilla oppakte.

Ze verschijnen binnenkort in Phuket voor de rechter wegens opsluiting en geweldpleging, aangezien het slachtoffer in Thailand klacht indiende.