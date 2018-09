Jonge Belgische overleden na ongeluk met sandboard in Peru avh

09 september 2018

14u03

Bron: Belga 0 Een jonge Belgische vrouw die eerder zwaargewond raakte bij een ongeval met een sandboard in Peru, is donderdag bezweken aan haar verwondingen. Dat meldt de lokale krant El Popular.

Het ongeval gebeurde in in Huacachina, een woestijndorpje in Peru. De jonge Belgische boardde aan hoge snelheid van een steile duin en kon niet op tijd afremmen, waarna ze tegen de muur van een hotel belandde. Ze liep verschillende breuken op.

Donderdagmiddag bezweek ze aan ademhalingsstoornissen in het ziekenhuis van San Pablo, waarnaar ze was overgebracht na een verblijf in het lokale ziekenhuis van Ica.

De vader van de vrouw vertelde aan de krant dat zijn dochter en drie vrienden de sport hadden beoefend met het bedrijf Desert Night, dat zich niet aan de minimale veiligheidsvoorwaarden hield.

Huacachina is een klein dorpje rond een oase in de Peruaanse woestijn. Het plaatsje lokt veel avontuurlijke toeristen, die er komen sandboarden.