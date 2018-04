Jonge asielzoeker slaat Duitse vrouw en breekt haar vinger, toch wil ze met hem trouwen SVM

06 april 2018

12u04

Bron: Bild 24 Opmerkelijke rechtszaak bij onze oosterburen: een Syrische asielzoeker staat er terecht wegens herhaaldelijk geweld tegen een Duitse vrouw, toch wil Beate G. (31) met hem trouwen.

Flashback naar de herfst van 2015: Abdullah was amper 16 jaar toen hij als vluchteling zonder familie in Duitsland terechtkwam. Hij belandde er in een opvangcentrum, waar hij de opvoedster leerde kennen. Enkele maanden later ging hij al met Beate en haar twee dochters (10 en 15 jaar) samenwonen.

Het duurde niet lang vooraleer Abdullah zich daar als grote chef profileerde. Om zijn dominantie in de verf te zetten, schuwde hij ook het huiselijk geweld niet. In een half jaar tijd raken de volgende zes zaken bekend bij het gerecht.

- Hij slaat haar in het gezicht en op de armen omdat ze "naar een andere man gekeken zou hebben".

- Tijdens de Jugendweihe -een feest waarbij de stap naar volwassenheid gevierd wordt- drinkt Beate champagne. Dat komt haar op een pak slaag te staan.

- Na een woedeuitbarsting slaat hij haar in het gezicht, met een bloeding in de oogbol tot gevolg.

- Opnieuw een heftige discussie, deze keer breekt hij de ringvinger van haar linkerhand.

- Een brief van de oma aan de kinderen leidt tot een nieuwe ruzie. Ook deze keer krijgt ze klappen in het gezicht.

- Met een kleerhanger slaat hij minstens vijftien keer op haar schouder en rug. De blauwe plekken liegen er niet om.

"Maar het was niet mijn bedoeling om haar pijn te doen", verdedigde Abdullah zich voor het gerecht. "Dat haar vinger toen brak, was eerder toeval."

Beate zette haar partner voor de rechter helemaal uit de wind. "Iedereen maakt fouten", klonk het uit haar mond. Ze verloor haar job en leeft nu van een werkloosheidsuitkering.

Abdullah werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Het koppel was even uit elkaar gegaan, maar woont nu weer samen. Er staat zelfs een huwelijk op het programma.