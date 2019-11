Jonge Amerikaan stapt uit het leven, priester kwetst aanwezigen op begrafenis: “Een zondaar” mvdb

20 november 2019

22u29

Bron: USA Today 0 Een priester heeft met zijn uitlatingen de begrafenisplechtigheid van een jonge Amerikaan danig verstoord. De 18-jarige Maison Hullibarger overleed in december door zelfdoding. De geestelijke vroeg zich in zijn preek openlijk af of de jongen wel naar de hemel kan. De ouders van Maison slepen het aartsbisdom van Detroit (Michigan) voor de rechter.

Maison stapte op 4 december 2018 uit het leven. Zijn diepbedroefde ouders hadden in de dagen erna een onderhoud met priester Don LaCuesta om de uitvaartplechtigheid voor te bereiden. Ze vroegen hem om te focussen op de vele mooie momenten in het leven van Maison. De jongen speelde American Football en haalde steeds goeie punten. Het draaide helemaal anders uit. LaCuesta vond het nodig om voor een volle kerk zijn standpunten inzake zelfdoding kenbaar te maken. Lacuesta schilderde Maison af als een “zondaar”, vermeldde het woord “suicide” (zelfmoord, red.) zes keer en vroeg zich openlijk af of Maison wel zou opgenomen worden in de hemel.

Zelfs toen Maisons vader de priester met aandrang vroeg te stoppen, ging LaCuesta onverstoord verder. De woorden kwamen als een mokerslag aan bij het zevenkoppig gezin, de familie en de vrienden van de jongen. “Als je al compleet verwoest bent, waarom moet je het dan nog erger maken”, schrijft moeder Linda Hullibarger in een verklaring die de advocaat van de familie verspreidde.

De katholieke kerk wijst suïcide net als actieve euthanasie af. Als de betrokkene door angst, emoties en stress was overmand, is de toerekenbaarheid van de daad verminderd, en kan een priester toch besluiten een kerkelijke uitvaartplechtigheid te houden, luidde het in 2011 in een verklaring die Nederlandse bischoppen ondertekenden.

Terug naar Detroit: het gezin heeft afgelopen donderdag officieel klacht ingediend tegen het aartsbisdom. Een eerdere poging om de priester uit zijn ambt te zettten, draaide op niets uit. Bisschop Gerard Battersby meent dat LaCuesta een fout beging, maar wil hem niet ontslaan. Het bisdom meldde enkele dagen na de uitvaart dat de betrokken priester tot nader order geen begrafenissen meer mocht leiden. Ook zouden zijn preken voortaan nagelezen worden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.