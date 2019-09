Jonge Amerikaan (19) met vape-verslaving in coma mvdb

04 september 2019

11u45

Bron: Fox29 - New York Post 142 Veelvuldig vapen is een jonge Amerikaan ei zo na fataal geworden. Kevin Boclair (19) uit Pennsylvania lijdt aan een ernstige longaandoening en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Volgens zijn ouders is de ziekte te wijten aan zijn vape-verslaving.

“(De artsen) weten dat het door het vapen komt”, verklaarde Kevins moeder Debbie Boclair aan lokale tv-zenders. Behandelende dokters deelden haar en Kevins vader mee dat hun zoon allicht een dubbele longtransplantatie zal moeten ondergaan.



In zijn eerste universiteitsjaar begon de adolescent uit het stadje Broomall met vapen. Hij stopte eerst nog, herbegon en raakte verslaafd. De bijna-twintiger bereidde twee weken geleden zijn tweede jaar aan de Bloomsburg-universiteit voor toen hij hevig hoestte en ziek werd. Moeder Debbie, zelf verpleegster, zag hoe haar zoon moest braken en bleek wegtrok. Ze bracht haar zoon naar de spoedafdeling waar een röntgenfoto meer duidelijkheid gaf. Artsen houden hem in een kunstmatige coma.

“Zien hoe je eigen zoon is aangesloten aan het beademingsapparaat en er haast dood uitziet, is iets wat geen enkele ouder wil meemaken”, aldus papa Len Boclair. Kevin is niet de eerste jonge Amerikaan die bijna het leven laat door vapen. Maddie Nelson uit Utah ging hem voor, zij wil iedereen nu wijzen op de gevaren van vapen.



Vorige maand stief in de VS de eerste patiënt aan een longaandoening die mogelijk gelinkt kan worden aan het gebruik van een e-sigaret, zo meldde het gezondheidsdepartement van de staat Illinois. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) maakte eerder bekend dat 193 mensen met een gelijkaardige longaandoening werden geteld in zestien staten.