Jong viertal dwingt mentaal beperkte vrouw (28) tot dagenlange prostitutie mvdb Bron: SudOuest

05 mei 2020

16u34 0 Bordeaux Een vrouw met een mentale beperking is in de zuidwestelijke Franse grootstad Bordeaux dagenlang misbruikt na gedwongen prostitutie. Onder bedreiging moest ze op vier dagen tijd bijna dertig mannen ontvangen. Vier jongeren zijn opgepakt, meldde SudOuest zondag.

Het slachtoffer is een 28-jarige vrouw die onder verlengde minderjarigheid staat en een mentale leeftijd van tien jaar heeft. Ze moest zich volgens de krant prostitueren in haar eigen appartement in Cenon, een oostelijke voorstad van Bordeaux. De vrouw zou via sociale media in contact zijn gekomen met het viertal bestaande uit twee meisjes en twee jongens met een leeftijd tussen de 17 en 22 jaar oud.



De vier negeerden de lockdownmaatregelen en verschaften zich toegang tot de flat. De vrouw kreeg forse bedreigingen en moest seksuele handelingen verrichten. De vier ontzegden haar dagenlang voedsel en adverteerden op prostitutiefora. Op vier dagen tijd kwamen een kleine dertig klanten langs. Een van hen zou volgens SudOuest de feiten hebben gemeld bij de politie.

De vier zijn opgepakt en kregen een resem aanklachten tegen zich te horen waaronder ontvoering en seksuele uitbuiting. Drie van hen zitten in voorlopige hechtenis.