Jong trio schopt professor (33) in elkaar op Spaans festival: slachtoffer aan verwondingen bezweken mvdb

19 juni 2019

11u30

Bron: La Voz de Asturias - La Vanguardia - Europa Press 12 Een Spaanse professor die op 10 juni in elkaar werd geschopt op een festival in de noordelijke stad Oviedo is overleden. De artsen hebben maandag beslist om de beademing van David Carragal (33) stop te zetten. Drie jongemannen (18,19 en 23) meldden zich enkele uren later bij de politie. De brutale geweldpleging leidt tot grote beroering in Spanje.

De hoogleraar bezocht op pinkstermaandag met twee vriendinnen een stadsfestival in Oviedo om zijn favoriete bigband Orquesta Panorama live aan het werk te zien. ‘s Avonds laat na afloop, werd hij volgens Spaanse media benaderd door minstens drie jongens die hem om een sigaret vroegen. De prof antwoordde dat hij niet rookte. Het signaal voor de drie om Carragal zonder enige aanleiding te lijf te gaan. De man werd op de grond geduwd en kwam slecht neer. Getuigen zagen vervolgens hoe verschillende personen hem op het hoofd schopten. De man liep een ernstige hoofdwonde op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het tumult konden de daders wegvluchten in de massa.



Carragal werd in een kunstmatige coma gebracht waaruit hij niet meer is ontwaakt. Zijn toestand was na enkele dagen dusdanig verslechterd. De artsen besloten maandagavond - een week na de feiten - om de beademing stop te zetten.



Drie jongeren hebben zich enkele uren later zelf bij de politie in Oviedo gemeld. Ze werden vergezeld door enkele familieleden. In de dagen na de geweldpleging deelden vrienden van Carragal op sociale media massaal oproepen naar mogelijke getuigen. De drie zitten in voorlopige hechtenis, een onderzoeksrechter beslist later over hun verdere aanhouding.



De politie benadrukt dat het onderzoek nog niet is afgerond. Volgens getuigen bestond het groepje uit zeker zes jongemannen. Volgens informatie van het Spaanse persbureau Europa Press hebben de drie gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Ze ontkennen dat een sigaret de aanleiding voor de vechtpartij was, aangezien ze zelf atleten zijn. Carragal zou hen kwaad hebben aangekeken, waarop ze hem aanvielen.



Carragal was professor in de Lichamelijke Opvoeding en stond op het punt om een jaar lang om vanuit de Amerikaanse staat Pennsylvania te werken. ”Hij kon niet stoppen met reizen en had nog van allerlei plannen”, verklaarde een aangeslagen neef aan de lokale krant La Voz de Asturias. De professor wordt later vandaag begraven.