Jong koppel vliegt recht in hoogspanningsleiding en wordt door elektrische schok gekatapulteerd Sven Van Malderen

24 september 2018

13u33

Bron: Daily Mail 0 Serieus schrikken voor toeristen op een Russisch strand: zij zagen hoe twee parasailers in de problemen kwamen en recht in een hoogspanningsleiding vlogen. Na enkele stevige elektrische schokken werden ze als het ware gekatapulteerd. Vervolgens kwamen ze verdwaasd tussen het volk in het zand terecht.

De 21-jarige vrouw kwam er met de nodige schrammen vanaf, haar vriend is er erger aan toe. Hij was diegene die onderaan hing te bengelen en liep bijgevolg verschillende breuken op. Hij vecht nu in het ziekenhuis voor zijn leven.

De man die het avontuurlijke tochtje voor 58 euro aanbood, ging er na het ongeval meteen vandoor. Hij wordt gezocht door de politie. Volgens getuigen was hij dronken toen hij achter het stuur van zijn motorboot kroop, maar dat kon niet bevestigd worden.

De slachtoffers waren toeristen die uit de buurt van Orjol kwamen. Het gerecht heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de feiten geopend.

