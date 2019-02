Jong koppel sterft na wilde politieachtervolging, nu blijkt dat ze niets met inbraak te maken hadden Sven Van Malderen

14 februari 2019

23u49

Bron: The Telegraph 0 Een jong koppel is in het Verenigd Koninkrijk in tragische omstandigheden om het leven gekomen. Agenten dachten dat Patrick (19) en Shauna McDonagh (18) ingebroken hadden en zetten daarom een wilde achtervolging in. Nu blijkt echter dat het stel uit Edgware (Noord-Londen) niets met de feiten te maken had. Waarom ze op de vlucht sloegen, moet het verdere onderzoek duidelijk maken.

Het duo was drie maanden geleden getrouwd. Shauna was daarnaast ook zwanger, normaal gezien had ze in april moeten bevallen van een meisje. Het lot besliste er echter anders over.

De politie kreeg zondagavond een oproep voor een inbraak in de welvarende Londense wijk Harrow. Drie dieven bedreigden de bewoners met een mes en een schroevendraaier, uiteindelijk gingen ze ervandoor met geld en juwelen.

Renault Scenic

Agenten kregen de opdracht om een Renault Scenic te achtervolgen. Wat ze toen niet wisten, was dat ze de verkeerde auto in het vizier hadden.

Tien patrouillewagens en een helikopter verhoogden de druk, maar Shauna en Patrick bleven koppig doorrijden. Na tien minuten werd het echter te gevaarlijk, het korps kreeg de instructie om de achtervolging te staken.

Spookrijder

Net dan ging het echter mis: de McDonaghs reden in tegenovergestelde richting de A40 op en kwamen frontaal in botsing met een bus. Voor het koppel kon geen hulp meer baten. De andere chauffeur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

“Mijn gedachten gaan naar de nabestaanden van Patrick en Shauna”, stelt politiechef Jonathan Green. “Deze zaak moet tot op het bot onderzocht worden, daarom stellen we een onafhankelijk onderzoek in.”