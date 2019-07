Jong koppel doodgeschoten langs Canadese snelweg, nu vindt politie nog een dode en zijn twee tieners vermist Sven Van Malderen

22 juli 2019

11u40

Bron: News.com.au 34 Onrustwekkende ontwikkeling in de moordzaak op een Australiër en zijn Amerikaanse vriendin in Canada: langs dezelfde snelweg is drie dagen geleden nóg een man dood aangetroffen en zijn twee tieners vermist.

Lucas Fowler (23) en Chynna Deese (24) hadden ruim een week geleden autopech gekregen in afgelegen gebied op de Alaska Highway 97. Maandag werden hun lichamen gevonden in de buurt van hun blauwe bestelwagen. De slachtoffers bleken doodgeschoten. Omdat ze zwaar toegetakeld waren, duurde het drie dagen vooraleer ze officieel geïdentificeerd konden worden. Op de foto hieronder is te zien dat de achterruit ingeslagen of kapotgeschoten werd.

NEW PHOTOS: Here’s a look at the van recovered at the scene where Lucas Fowler and Chynna Deese were found. ⁦@GlobalBC⁩ pic.twitter.com/ZbByI4HUPJ Nadia Stewart(@ nadia_stewart) link

De politie vond vrijdag overigens nog een stoffelijk overschot, naast een uitgebrande pick-uptruck deze keer. Gek genoeg was de man niet de eigenaar van dat voertuig. Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) reden met de Dodge in kwestie rond, maar van hen is geen spoor meer terug te vinden. De politie maakt zich ernstige zorgen omtrent het duo. Wie hen de voorbije dagen gezien of gesproken heeft, wordt dringend verzocht contact op te nemen.

“Het is voorlopig nog onduidelijk wat de link is tussen de overledene en de twee vermiste jongemannen. Voorlopig kunnen we enkel oproepen om voorzichtig en waakzaam te blijven”, klinkt het.

De akelige ontdekking gebeurde langs dezelfde snelweg waar Lucas en Chynna vermoord werden, al zit er tussen beide plekken nog wel een afstand van ruim 450 kilometer. Hier en daar wordt de piste van een seriemoordenaar gelanceerd, maar daar wil de vader van Chynna niet van weten.

Een getuige heeft immers nog gezien hoe het koppel in een stevige discussie verwikkeld geraakt was met een bebaarde man. “Volgens mij gaat het eerder om een beroepscrimineel die misschien gedrogeerd was”, vertelt Dwayne. “Zo iemand past beter in het profiel. Dat de dader nog steeds op vrije voeten loopt, baart ons grote zorgen. Hij heeft een grote voorsprong op de speurders en wie zegt dat hij zoiets niet opnieuw zal doen? Toeristen zouden op een of andere manier toch gewaarschuwd moeten worden voor zulke gevaren.”

De vader van Fowler -zelf politie-inspecteur- is nu samen met twee detectives naar Canada afgereisd. “Onze familie is er kapot van”, klinkt het uit zijn mond. “We hadden echt een schat van een zoon.”

“Brits-Columbia is een zeer uitgestrekt gebied, maar toch gebeurt in deze provincie niet zo veel”, stelt politiechef Chris Manseau. “Als er in enkele dagen tijd dan twee zaken van dit kaliber opduiken, wordt er natuurlijk meteen gespeculeerd. Speurders houden met alle pistes rekening, maar voorlopig is er geen verband tussen beide incidenten.”

Curtis en Sandra Broughton waren de laatste personen die het vermoorde koppel nog levend gezien hebben. De twee waren op zondag 14 juli gestopt om eventueel hulp te bieden. “Hun auto was in panne gevallen, maar ze wisten wat het probleem was en leken de situatie perfect meester. We zijn dan maar verder gereden”, klinkt het.

De broer van Chynna blijft verslagen achter. “Wat kan er in godsnaam misgelopen zijn? Ze hebben al zo vaak roadtrips ondernomen in Noord- en Zuid-Amerika. Is de motor misschien oververhit geraakt en waren ze aan het wachten tot alles voldoende afgekoeld was? Het is frustrerend om zo in het duister te moeten tasten.”