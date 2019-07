Jong koppel dood aangetroffen langs afgelegen snelweg tijdens reis in Canada ttr

21 juli 2019

09u40

Bron: USA Today, CNN 44 buitenland De Canadese politie is een onderzoek gestart naar het verdachte overlijden van een Amerikaanse vrouw en haar Australische vriend, die eerder deze week dood werden aangetroffen langs een afgelegen snelweg in de provincie Brits-Columbia. Dat melden Amerikaanse media.

De 24-jarige Chynna Noelle Deese en haar 23-jarige vriend Lucas Robertson Fowler ontmoetten elkaar ongeveer twee jaar geleden in een hostel in Kroatië. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. De twee genoten vorige week van de natuur tijdens een roadtrip door Brits-Columbia, in het westen van Canada, maar het noodlot sloeg toe toen ze autopech kregen.

Het koppel werd maandagochtend dood aangetroffen langs een afgelegen snelweg bij Liard Hot Springs, zo bericht de Royal Candian Mounted Police. Hun busje, een blauwe Chevrolet uit 1986, stond iets verderop geparkeerd. De politie kan momenteel niet veel kwijt over de zaak, maar volgens lokale media wijst alles erop dat het jonge koppel werd vermoord. Een wetsdokter stelde immers vast dat ze allebei door een kogel om het leven werden gebracht.

Verminkt

Dwayne, de vader van Chynna, meent dat zijn dochter en Lucas op een gewelddadige manier om het leven werden gebracht. Het kostte de politie immers drie dagen om de lichamen van Chynna en Lucas te identificeren, zei hij aan de krant ‘The Charlotte Observer’.

(Lees hieronder verder.)

Pas toen de paspoorten van de twintigers werden teruggevonden, kon het onderzoeksteam het koppel identificeren. Daarnaast zou het niet mogelijk zijn om een (half)open kist te plaatsen tijdens de begrafenis wegens “mogelijk te choquerend”.

“Ze hadden hun route perfect uitgestippeld. Ze hadden plannen voor de toekomst en waren gemaakt om samen te zijn. Dit nieuws maakt ons kapot”, klinkt het.

Seriemoordenaar?

Volgens diverse media is er een link tussen de dood van de twintigers en een seriemoordenaar die actief is in de buurt waar de twee werden aangetroffen. Het gaat om een man die de Alaska Highway afrijdt op zoek naar slachtoffers. In tegenstelling tot wat de pers bericht, denkt de vader van Chynna niet dat zijn dochter en Lucas werden vermoord door een seriemoordenaar.

(Lees hieronder verder.)

“Ik denk eerder aan iemand met een crimineel verleden of onder invloed van drugs. Wat me het meeste zorgen baart, is dat de man nog steeds vrij rondloopt en duidelijk een voorsprong heeft op de politie. Dit kan opnieuw gebeuren. Er moet een soort waarschuwingssysteem komen voor andere toeristen.”

De Canadese politie krijgt nu hulp van de Australische autoriteiten en de FBI om de zaak te onderzoeken. De vader van de jongeman is agent bij de New South Wales Police Force, maar “zal niet betrokken zijn bij het onderzoek”, zo meldt de Canadese politie nog.