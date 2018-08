Jong koppel aangehouden voor gruwelijke moord in Tasmanië: politie zoekt verder naar lichaamsdelen jv

22 augustus 2018

11u58

Bron: abc.net.au 0 De Tasmaanse politie heeft een koppel twintigers aangehouden voor de gruwelijke moord op de 24-jarige Jake Daniel Anderson-Brettner. Ze vonden voorlopig enkel de romp van het slachtoffer, gedumpt in bosgebied langs de snelweg op het eiland. Speurders zoeken verder naar andere lichaamsdelen.

Jack Harrison Vincent Sadler (26) wordt verdacht van de moord op Jake Anderson-Brettner, terwijl Sadlers partner, Gemma Elizabeth Clark (25), wordt beschuldigd van medeplichtigheid. Beiden moesten apart voor de rechter verschijnen. Sadler weigerde te spreken en blijft aangehouden. Op 11 september moet hij opnieuw voorkomen. Gemma Clark pleitte onschuldig. Zij moet op 15 oktober voor het Hooggerechtshof van Tasmanië verschijnen. Het koppel is afkomstig van Riverside, een buitenwijk van Launceston, na Hobart de grootste stad van Tasmanië.

Jake Anderson-Brettner was het laatst gezien op 15 augustus rond 18 uur in zijn zwarte Nissan Navara. De wagen werd een dag later teruggevonden in Riverside, zonder enig spoor van Anderson-Brettner zelf. Zaterdag pakte de politie Sadler en Clark op. Pas gisteren werden ze ook formeel aangeklaagd. Zondag vonden de speurders dan de romp van Anderson-Brettner in bosgebied langs de autosnelweg op 30 km van Launceston.

Gedumpt in vuilniscontainers

De politie verklaarde dat "het lichaam niet intact was" en waarschuwde ervoor dat andere lichaamsdelen mogelijk in vuilniscontainers gedumpt werden. De speurders deden een oproep tot getuigen en blijven verder zoeken om de familie van Jake toe te laten de afschuwelijke gruwel af te sluiten en te rouwen.

De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar ABC meldde dat Jake Anderson-Brettner doodgeschoten werd. De politie vond een vuurwapen en een elektrische zaag.

Het slachtoffer was verloofd met Katlyn Roney, die op Facebook heel emotioneel reageerde op de verdwijning van haar geliefde. De familie van Jake werd overladen met steunbetuigingen en de populaire Jake zelf werd op sociale media geprezen als "een uniek persoon".