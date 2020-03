Jong drietal met geladen pistool opgepakt voor ingang Schiphol Bonne Kerstens

11 maart 2020

14u24

Bron: AD.nl 0 Drie jongemannen zijn maandagavond opgepakt op de Nederlandse luchthaven Schiphol nabij Amsterdam, omdat ze een geladen pistool bij zich hadden. Ze liepen tegen de lamp toen hun auto bij de vertrekpassage werd gecontroleerd. De drie verdachten zijn 19 en 20 jaar oud en komen volgens de politiedienst Koninklijke Marechaussee uit Amsterdam.

Volgens de marechaussee was de passagier zenuwachtig toen de auto werd gecontroleerd. Hij probeerde uit te stappen en snel een tas op de achterbank te gooien. Daarin zat een pistool, en in het pistool zat een patroonhouder met munitie. Omdat niemand van de drie inzittenden wilde zeggen van wie het wapen was, zijn ze allemaal opgepakt.

Naar aanleiding van het aantreffen van het vuurwapen met munitie is een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij is niks aangetroffen. Het vuurwapen en de patroonhouder met munitie zijn in beslag genomen.